Зеленський звільнив посла у Великій Британії після критики почуття гумору президента
Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посад посла України у Великій Британії та постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO).
Відповідний указ №442/2023 від 21 липня оприлюднено на сайті голови держави.
Причини звільнення дипломата не вказані.
Дипломат Вадим Пристайко очолював посольство України у Великій Британії з липня 2020 року.
Тиждень тому він назвав "нездоровим сарказмом" реакцію Зеленського на зауваження міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на саміті НАТО про те, що Україні варто було б більше дякувати країнам Заходу за надану зброю.
Зеленський у відповідь на запитання про висловлювання Воллеса, відповів: "Нехай він напише мені, як мені потрібно подякувати, щоб ми повністю були вдячні… Можемо вранці прокидатися і особисто дякувати"
"Саркастичний коментар британського міністра про Amazon отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен", – говорив Пристайко у коментарі Sky News.
Сам Воллес пояснював, що своєю заявою на саміті НАТО він хотів звернути увагу на те, Україна "в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії".
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