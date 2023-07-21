Зеленський звільнив посла у Великій Британії після критики почуття гумору президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посад посла України у Великій Британії та постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO).

Відповідний указ №442/2023 від 21 липня оприлюднено на сайті голови держави.

Причини звільнення дипломата не вказані.

Дипломат Вадим Пристайко очолював посольство України у Великій Британії з липня 2020 року.

Тиждень тому він назвав "нездоровим сарказмом" реакцію Зеленського на зауваження міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на саміті НАТО про те, що Україні варто було б більше дякувати країнам Заходу за надану зброю.

Зеленський у відповідь на запитання про висловлювання Воллеса, відповів: "Нехай він напише мені, як мені потрібно подякувати, щоб ми повністю були вдячні… Можемо вранці прокидатися і особисто дякувати"

"Саркастичний коментар британського міністра про Amazon отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен", – говорив Пристайко у коментарі Sky News.

Сам Воллес пояснював, що своєю заявою на саміті НАТО він хотів звернути увагу на те, Україна "в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії".