Кабмін спростив будівництво нових водогонів у постраждалих від підриву Каховської ГЕС областях

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 липня, затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту водозабезпечення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій Миколаївській областях.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

В рамках експериментального проєкту Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській обласним військовим адміністраціям на час воєнного стану дозволено здійснювати роботи для його реалізації без відведення земельної ділянки, відповідності містобудівній документації, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво обʼєктів, отримання права на виконання будівельних робіт, а також без використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оформлення речових прав на земельні ділянки.

Як повідомлялося, раніше Кабмін виділив 1,5 млрд грн для відновлення водопостачання населених пунктів у південних областях, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища.

За даними уряду, вже розпочалось прокладання нових магістральних водогонів на Дніпропетровщині загальною протяжністю понад 144 км. Їх планують запустити до осені, завдяки цим проєктам водою забезпечать Кривий Ріг, Марганець, Нікополь та інші населені пункти.