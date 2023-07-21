Кабмін доручив створити єдиний реєстр свердловин для видобутку нафти та газу
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 липня, затвердив Порядок ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Визначено процедуру функціонування та ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин, наповнення його відомостями про нафтові та газові свердловини та доступу до інформації Державного реєстру", – уточнив Мельничук.
Він додав, що власником Державного реєстру та виключних майнових прав на його програмне забезпечення визначено державу в особі Держгеонадр.
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