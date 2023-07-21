Федоров розповів про плани Зеленського перетворити Крим на "Кремнієву долину"

Президент Володимир Зеленський хоче реалізувати у звільненому Криму проєкт, схожий на "Кремнієву долину".

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю виданню Vector.

"У президента є ідея в Криму побудувати проєкт, схожий на Долину, – з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік тощо", – сказав Федоров.

Він зауважив, що після перемоги подібні кластери можуть з’явитися і в інших регіонах України.

"Подібні їй кластери з’являтимуться, якщо ми правильно формуватимемо політику, а ще – коли переможемо, розв’яжемо безпекові питання й зможемо інфраструктурно розвиватися", – зазначив віцепрем’єр.

Водночас він нагадав, що подібні кластери потрібні не тільки для IT-компаній.

"Кремнієва долина" виникла багато років тому. Зараз є нові вектори – defense tech, GovTech, цифрова економіка тощо. Ці сфери матимуть свої кластери та регіони, де вони розвиватимуться. Наприклад, для "Дія Сіті" ми свідомо не обирали певну територію. Робили її віртуальною, щоб розвивалися всі компанії та регіони", – додав Федоров.