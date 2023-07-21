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Новини
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Федоров розповів про плани Зеленського перетворити Крим на "Кремнієву долину"

федоров,михайло

Президент Володимир Зеленський хоче реалізувати у звільненому Криму проєкт, схожий на "Кремнієву долину".

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю виданню Vector.

"У президента є ідея в Криму побудувати проєкт, схожий на Долину, – з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік тощо", – сказав Федоров.

Він зауважив, що після перемоги подібні кластери можуть з’явитися і в інших регіонах України.

"Подібні їй кластери з’являтимуться, якщо ми правильно формуватимемо політику, а ще – коли переможемо, розв’яжемо безпекові питання й зможемо інфраструктурно розвиватися", – зазначив віцепрем’єр.

Водночас він нагадав, що подібні кластери потрібні не тільки для IT-компаній.

"Кремнієва долина" виникла багато років тому. Зараз є нові вектори – defense tech, GovTech, цифрова економіка тощо. Ці сфери матимуть свої кластери та регіони, де вони розвиватимуться. Наприклад, для "Дія Сіті" ми свідомо не обирали певну територію. Робили її віртуальною, щоб розвивалися всі компанії та регіони", – додав Федоров.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) Крим (1066) ІТ-індустрія (544) Федоров Михайло (254)


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Дурник думкою багатіє? Спочатку власний Рамштайн треба збудувати!
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21.07.2023 16:27 Відповісти
В нас Одесу пʼятий день руйнують, а вони Крим вже забудовують, держслужбовців туди вже 1000 знайшли, сюр.
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21.07.2023 16:30 Відповісти
Схоже, "винні" в цій черговій ідеї саме знайомі і актуальні слова Крим, долина і, на додаток, актуальний в напрямку Китай-Тайвань-Захід, кремній. Справа "техніки", особливо цифротрасформаційної, поєднати їх логічно. Маємо "двіж" "Кримська кремнієва долина". Круто, чине так, а про кримський титан треба забути, бо неактуально, не креативно...
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21.07.2023 18:23 Відповісти
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22.07.2023 10:30 Відповісти
Ключове слово - СХОЖУ
все інше буде по ЗЕ
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23.07.2023 21:04 Відповісти

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