В очікуванні конфіскації: Нацкомісія знову відмовилася підвищувати тарифи для обленерго VS Energy росіян

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ще на місяць продовжила дію чинних тарифів для компаній-операторів систем розподілу електроенергії ("обленерго"), що входять до групи VS Energy.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора 21 липня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Йдеться про "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" та "Херсонобленерго".

"Наразі триває судовий процес щодо застосування санкцій та стягнення активів вказаних ОСР у дохід держави", – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Початково на засідання виносився проєкт постанови, за яким планувалось підвищити тарифи для зазначених компаній на серпень-грудень 2023 року. Але всі присутні члени Комісії утримались. Додатково було прийнято рішення про продовження чинних тарифів.

"Якщо держава отримає в своє управління через місяць компанії, які зараз арештовані, то ми маємо розглянути питання та повернутись до перегляду тарифів, аби тарифи були повністю економічно збалансовані з урахуванням того періоди, який зараз в розрахунках не розрахований", – додала членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Чому держава націоналізує активи російської групи VS Energy

Як повідомлялося, наприкінці червня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції у виді стягнення активів російської групи VS Energy International B.V. Серед них – акції вказаних п'яти обленерго.

Відповідачами у справі є власники групи VS Energy росіяни Міхаіл Воєводін, віцеспікер Держдуми РФ Олександр Бабаков, власник футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, а також особи, які виконують роль номінальних власників їхнього майна в Україні.

Перед цим НКРЕКП відмовилася підвищувати тарифи на розподіл електроенергії для п’яти операторів систем розподілу ("облерго"), які входять до групи VS Energy, з 1 липня. Натомість, дію чинних тарифів цих обленерго продовжили до 1 серпня.

Раніше НКРЭКП скасувала підвищення тарифів з 1 червня для п'яти ОСР, які входять до VS Energy, у зв'язку із застосуванням щодо цих компаній та її управителів санкцій Ради нацбезпеки. і оборони України (РНБО) від 12 травня.