Офіційний статус у Естонії за рік отримали понад 40 тисяч біженців з України

Прибуття українських біженців і запроваджені проти громадян Росії, а також Білорусі санкції та обмеження мали найбільший ефект на міграційну статистику Естонії за підсумками 2022 року.

Про це йдеться в документі "Міграційна статистика", який опублікували Міністерство культури Естонії спільно з представництвом Європейської міграційної мережі, передає Європейська правда.

Як ідеться в документі, замість "звичайних близько 50 осіб" в Естонії міжнародний захист отримали 2107 осіб, що у 42 рази більше.

"За рік кількість одержувачів міжнародного захисту збільшилася на 4 480 відсоткових пунктів", – стверджують автори бюлетеня.

Як наголошується в документі, через повномасштабну військову агресію Росії проти України 2022 року Євросоюз уперше запровадив тимчасовий захист для тих, хто тікає від війни, а Естонія того самого року надала його 41 639 громадянам України.

Уточнюється, що більшість одержувачів міжнародного захисту 2022 року також були громадянами України, які не могли претендувати на тимчасовий захист, оскільки покинули Україну до початку воєнних дій.