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Ремонти доріг під час війни: Нацполіція проводить масові обшуки у "Київавтодорі"

київавтодор

Співробітники Національної поліції проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор", районних шляхоексплуатаційних управлінь столиці та підрядних організацій.

Обшуки відбуваються у межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК "Київавтодор" та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовці комунальних підприємств забезпечили підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемогу під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у м. Києві.

"У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми", – додали у прокуратурі.

Ремонти доріг під час війни: Нацполіція проводить масові обшуки у Київавтодорі 01

Ремонти доріг під час війни: Нацполіція проводить масові обшуки у Київавтодорі 02

Ремонти доріг під час війни: Нацполіція проводить масові обшуки у Київавтодорі 03

Як повідомлялося, з початку року "Київавтодор" провів низку тендерів на реконструкцію та ремонт дорожної інфраструктури вартістю мільярди гривень.

Зокрема, замовили реконструкцію двох транспортних розв’язок у Києві загальною вартістю 2,2 мільярда гривень.

Автор: 

Київ (4678) обшук (605) Нацполіція (509) Київавтодор (160)


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Топ коментарі
+19
А телемарафон за 2 млрд грн ? Обшуки там будуть ? У нас 150 телеканалів і радіо і інтернет, це все нецільове використання коштів
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21.07.2023 18:27
+18
А до ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА ДОКОПАЮТЬСЯ?
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21.07.2023 17:44
+16
Зараз як покараємо самі себе, а вам, народе, покажемо як ми боремось із корупцією. Вся країна перетворилась на знімальний майданчик кварталу.
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21.07.2023 17:25
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Ремонтируют те дороги в Киеве которые ещё год-два вполне подходят. Например бульвар Перова
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21.07.2023 17:25 Відповісти
Та да и смотрю клумбы (круговое движение) начали лепить где надо и не надо по Киеву
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21.07.2023 18:26 Відповісти
а фильмы-говновидосики это как...а разминирование юга и севера, а велике ипать ту Люсю будивныцтво перед войной, все эта муйня для 73% плебса...
.
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21.07.2023 21:10 Відповісти
едьте в своё село и ходите по чернозёму
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21.07.2023 21:11 Відповісти
Селяне думают о своей хате. А граждане- о стране. А ты просто тупой. Ещё раз : езжу постоянно по Перова- там ям не было. Нахрена ремонт?родился и 50 лет живу в Киеве из них половину езжу на авто. Про киевские дороги я знаю не из интернета
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21.07.2023 21:18 Відповісти
я вас обзывал тупорылое гавно
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21.07.2023 21:55 Відповісти
Аналогiчно у Днiпрi.
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22.07.2023 09:57 Відповісти
На буьваре Перова (Воскресенский проспект) всего лишь кладут "латки"
Так же как и на многострадальном Северном мосту (Московском на Троещину)

Киев большой город с огромным количеством транспорта, без ремонта дорог тут не обойтись
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24.07.2023 11:05 Відповісти
Зараз як покараємо самі себе, а вам, народе, покажемо як ми боремось із корупцією. Вся країна перетворилась на знімальний майданчик кварталу.
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21.07.2023 17:25 Відповісти
А до ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА ДОКОПАЮТЬСЯ?
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21.07.2023 17:44 Відповісти
ніт, тільки зроблять вигляд
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21.07.2023 17:54 Відповісти
Жартуєте?
Вони під київську владу риють, а крадівництво, то свЯтоє.
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22.07.2023 09:29 Відповісти
А як-жеж. Переіменують в маленьке будівництво, і скажуть 6 це не ми.
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23.07.2023 08:17 Відповісти
шоу маст го он
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21.07.2023 17:47 Відповісти
А когда начнется обыск в ОП ?
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21.07.2023 17:57 Відповісти
У Оболонському районі Києва, старі бордюри чомусь замінюють на ще гірші старі оббиті бордюри демонтовані в іншому місці! іх привезли навіть із землею, Поліція, адміністрація роблять вигляд що так і потрібно!
Це такі "нові" бордюри, доречі ніхто не впізнає свої бордюри?
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21.07.2023 18:09 Відповісти
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21.07.2023 18:10 Відповісти
А телемарафон за 2 млрд грн ? Обшуки там будуть ? У нас 150 телеканалів і радіо і інтернет, це все нецільове використання коштів
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21.07.2023 18:27 Відповісти
Чергова комедія та імітація бурхливої діяльності для новин і суспільства з тою самою кінцівкою, як і завжди - тобто, жоден з корупціонерів не буде притягнутий до відповідальності, кошти не будуть повернуті державі, а корупціонерів переведуть на інші хлібні посади.
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21.07.2023 18:31 Відповісти
твой брат - дерьмак
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21.07.2023 19:46 Відповісти
Так на дорожній техніці, що робить трасу Київ-Чернігів, таблички "Велике будівництво імені Зеленського-Єрмака-Безумної".

Може в ОПі провести масові обшуки?

Чи в Києві заривати гроші в землю не можна, а на трасі Київ-Чернігів можна?

Хто може пояснити?
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21.07.2023 18:44 Відповісти
Последняя фотка эпична... Нашли 45К грн? Серьезно? Менее 1200 баксов?)) С тендеров на 2 млрд?
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21.07.2023 18:46 Відповісти
якийсь клерк собі запаси напташив
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21.07.2023 18:57 Відповісти
Мусорська маніпуляція- то святе. Має бути свідченням страшного злочинства, яке виявив обшук, але стане подарунком для адвокатів.
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21.07.2023 22:24 Відповісти
Дві мафії Зеленьського і Кличка вчепилися один у одного.
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21.07.2023 19:00 Відповісти
правильно - красти має лише одна банда - зеленоликого у спортивних штанах уйобка...
є невелике сподівання, що у цій міжвидовій боротьби зелене шапіто таки знесуть. на 73% зачарованого бидла надії ніц нема!!
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21.07.2023 19:05 Відповісти
А з 19 по 22 роки війни в країні не було ????
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21.07.2023 19:14 Відповісти
останне фото просто вражає. он як гроші закопують в асфальт. тепер буду знати!
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21.07.2023 19:39 Відповісти
на Энтузиастов Русановка норм дорогу обдирают аж гай шумит, кличко себя там засветил
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21.07.2023 19:48 Відповісти
а шо ж вы мил человек не видели дерибан коштив на крадивныцтви вашего любимого Боневтика
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21.07.2023 21:16 Відповісти
апхаа.. странные вы защитники боксёра. он не айс, но лучше верещучки. но почему подстройка снизу у него под зелень? пока спишу на тактический ход
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21.07.2023 23:15 Відповісти
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України - центральний орган виконавчої влади[6], забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.[7]

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Укравтодору через Міністра інфраструктури України.
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23.07.2023 15:17 Відповісти
Какие нормальные дороги на Русановке? О чем вы?
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24.07.2023 11:07 Відповісти
а що там із крадівництвом?

може студію "район-95" треба перевірити? які за держкошти відосіки вони знімали?
ярмака-тимошонка, що їх хфірми знімали?

зелений шапітолій працює чітко проти місцевих громад! узурпація влади регіоналами
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21.07.2023 19:54 Відповісти
Та скрізь вуха Єрмака стирчать, що там проводити...
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21.07.2023 19:56 Відповісти
по тергромадах така муйня під час війни що від нас скоро відвернеться весь світ
повторю
ВСІ ПОШЛЮТЬ НАС НАКУЙ!!!
квітки, газони, ремонти, розваги, і повний мусорсько-чиновничий безпрєдєл
останні так заібісь до 24,02,22 не жили
і це гірка правда
хто б не відкрив рот з запитанням, зауваженням, чує
в країні військовий стан!!!!
а що ти **** маєш до військового стану крім пісдіти ротом
аааааааааааааа, а нікуя.....
а пацанів як овець ловлять
а мусора вже працюють на тцк (нєгласно)
то може шмон в тцк та мусарнях треба проводити
і не силами поліції
а силами громад
тоді куй хто вийде під заставу...
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21.07.2023 23:27 Відповісти
Заберите сначаа деньги, пока не украли и на ВСУ! А потом разбирайтесь.
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22.07.2023 19:10 Відповісти
А в офиси президента не пробывали поискать, может чего то найдете?
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23.07.2023 08:26 Відповісти
Очередная клоунада в стиле Авакова без криминальных дел. Правление Зеленского уже давно похоже на какой то сериал, или очередной стендап. Человек воздух ганяет, занимается максимально пропагандой и пиаркомпаниями.
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23.07.2023 10:43 Відповісти
Нацполіція, суди, проКУРВАтури, адмініс(т)ації ... аж "догори" - усі в долі, тому нух.я нікому від того нічого не буде, як не було до сих пір. Десятки тисяч дармоїдів понаписують папки паперів, поперекидають зі-стола-на-стіл, понапихають у шафи... А потім частина з них просто зникне, частина закриється "за відсутністю складу злочину", "виходом терміінів" та "зникненням винуватців" (за кордон звісно).
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23.07.2023 19:16 Відповісти
як би на самих себе не вийти...
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24.07.2023 09:59 Відповісти
Ось вони ы відволікають від себе. Продовжують давити на Кличка.

Звичайні поточні роботи на дорогах Києва видають за будівництво доріг.

А потім, коли ці дороги будуть у ямках та проваллях будуть кричати, що Кличко нічого не робить у Києві.
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24.07.2023 11:13 Відповісти
А це ось про них, зелених брехунів-рвачів.


Куди там Києву, цеж вам не как либо шо, а «родина» найвеличнішого

800 млн грн на ремонт всего двух километров дороги:

власти Кривого Рога удивили "шикарным" размахом

Исполком Криворожского горсовета объявил беспрецедентный тендер на реконструкцию проезжей части по проспекту имени Гагарина.

Общественность привлек внимание тот факт, что

на ремонт дороги длиной всего 2 км запланировано потратить

более 800 миллионов гривен,

информирует сайт госзакупок ProZorro

https://news.dialog.ua/277926_1690177397
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24.07.2023 11:22 Відповісти
"Реконструкция дороги по проспекту Гагарина г. Кривой Рог,

Днепропетровская обл. (45230000-8 - строительство трубопроводов, линий связи и электропередачи, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог; выравнивание поверхностей)", - указывается в соответствующем сообщении.

Полностью завершить работу по реконструкцию проспекта Гагарина планируется к 10 сентября 2024 года.

https://news.dialog.ua/277926_1690177397
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24.07.2023 11:25 Відповісти
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24.07.2023 11:26 Відповісти
Зє будуть хвалити у Кривом Рогу,

а Кличко поливать помиями за стан доріг у столиці
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24.07.2023 11:29 Відповісти
Ай яй яй, і де взяти гроші для забезпечення ЗСУ, у ОПі "не бачать"!
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24.07.2023 11:33 Відповісти

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