Ремонти доріг під час війни: Нацполіція проводить масові обшуки у "Київавтодорі"

Співробітники Національної поліції проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор", районних шляхоексплуатаційних управлінь столиці та підрядних організацій.

Обшуки відбуваються у межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК "Київавтодор" та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовці комунальних підприємств забезпечили підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемогу під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у м. Києві.

"У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми", – додали у прокуратурі.

Як повідомлялося, з початку року "Київавтодор" провів низку тендерів на реконструкцію та ремонт дорожної інфраструктури вартістю мільярди гривень.

Зокрема, замовили реконструкцію двох транспортних розв’язок у Києві загальною вартістю 2,2 мільярда гривень.