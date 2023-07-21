Ремонти доріг під час війни: Нацполіція проводить масові обшуки у "Київавтодорі"
Співробітники Національної поліції проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор", районних шляхоексплуатаційних управлінь столиці та підрядних організацій.
Обшуки відбуваються у межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК "Київавтодор" та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці, повідомляє Київська міська прокуратура.
За даними слідства, посадовці комунальних підприємств забезпечили підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемогу під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у м. Києві.
"У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми", – додали у прокуратурі.
Як повідомлялося, з початку року "Київавтодор" провів низку тендерів на реконструкцію та ремонт дорожної інфраструктури вартістю мільярди гривень.
Зокрема, замовили реконструкцію двох транспортних розв’язок у Києві загальною вартістю 2,2 мільярда гривень.
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Так же как и на многострадальном Северном мосту (Московском на Троещину)
Киев большой город с огромным количеством транспорта, без ремонта дорог тут не обойтись
Вони під київську владу риють, а крадівництво, то свЯтоє.
Це такі "нові" бордюри, доречі ніхто не впізнає свої бордюри?
Може в ОПі провести масові обшуки?
Чи в Києві заривати гроші в землю не можна, а на трасі Київ-Чернігів можна?
Хто може пояснити?
є невелике сподівання, що у цій міжвидовій боротьби зелене шапіто таки знесуть. на 73% зачарованого бидла надії ніц нема!!
Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Укравтодору через Міністра інфраструктури України.
може студію "район-95" треба перевірити? які за держкошти відосіки вони знімали?
ярмака-тимошонка, що їх хфірми знімали?
зелений шапітолій працює чітко проти місцевих громад! узурпація влади регіоналами
повторю
ВСІ ПОШЛЮТЬ НАС НАКУЙ!!!
квітки, газони, ремонти, розваги, і повний мусорсько-чиновничий безпрєдєл
останні так заібісь до 24,02,22 не жили
і це гірка правда
хто б не відкрив рот з запитанням, зауваженням, чує
в країні військовий стан!!!!
а що ти **** маєш до військового стану крім пісдіти ротом
аааааааааааааа, а нікуя.....
а пацанів як овець ловлять
а мусора вже працюють на тцк (нєгласно)
то може шмон в тцк та мусарнях треба проводити
і не силами поліції
а силами громад
тоді куй хто вийде під заставу...
Звичайні поточні роботи на дорогах Києва видають за будівництво доріг.
А потім, коли ці дороги будуть у ямках та проваллях будуть кричати, що Кличко нічого не робить у Києві.
Куди там Києву, цеж вам не как либо шо, а «родина» найвеличнішого
800 млн грн на ремонт всего двух километров дороги:
власти Кривого Рога удивили "шикарным" размахом
Исполком Криворожского горсовета объявил беспрецедентный тендер на реконструкцию проезжей части по проспекту имени Гагарина.
Общественность привлек внимание тот факт, что
на ремонт дороги длиной всего 2 км запланировано потратить
более 800 миллионов гривен,
информирует сайт госзакупок ProZorro
https://news.dialog.ua/277926_1690177397
Днепропетровская обл. (45230000-8 - строительство трубопроводов, линий связи и электропередачи, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог; выравнивание поверхностей)", - указывается в соответствующем сообщении.
Полностью завершить работу по реконструкцию проспекта Гагарина планируется к 10 сентября 2024 года.
https://news.dialog.ua/277926_1690177397
а Кличко поливать помиями за стан доріг у столиці