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Новини
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Росія збирається оглядати всі судна в акваторії Чорного моря

зерно

Росія розглядатиме всі судна, що йдуть по акваторії Чорного моря, як такі, що несуть військові вантажі, проте перш ніж вживати якихось заходів, оглядатиме судна.

"Мається на увазі, ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, чи це так чи не так", – заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергей Вершинін на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної військової небезпеки", – наголосив він.

19 липня Росія оголосила потенційними цілями всі судна на шляху до українських портів.

Пізніше Міноборони України заявило, що Україна може розглядати всі судна, що прямують Чорним морем у напрямку російських портів або окупованих РФ українських портів, як причетні до перевезення вантажів воєнного призначення.

Автор: 

зерно (1868) росія (14183) Чорне море (156) зерновий коридор (196)


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Топ коментарі
+16
Це ж претензія на владу над всім Чорним морем? Тобто і країни які виходять на Чорне море повинні на думку росіян їм кланятися.
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21.07.2023 19:17
+15
Вам би шифрувальником працювати....
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21.07.2023 21:53
+8
Настав час США постачати нам гарпуни, аби кожне судно, яке випустить ракету, було потоплене.
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21.07.2023 19:29
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кастiй протока босфор керченьска затока нафта чипи з казахтану свiту азовське догляне чоне море догляне НЕПТУН Гарпун може ше хтось знае вмс зсу 2 тижнi паша ***** все владнають зерно повезуть до китаю самим синiм морем чорним СЛАВА УКРАiНi та ВМС ЗСУ !!!
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21.07.2023 17:54 Відповісти
Вам би шифрувальником працювати....
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21.07.2023 21:53 Відповісти
Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня 2023 прямуватимуть в порти Російської Федерації або окуповані українські порти, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Відповідна заява Міноборони https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02fGmqenfANV5TABt16PgMpJRT7k5sbkeUhkEAVZuvxxSFBmhXKdTf2dgPkH2qAR7yl оприлюднена 20 липня,2023 о 15-00.

"З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - йдеться в заяві.

Крім того, згідно з попередженням, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.

"Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена", - наголошується в заяві.
чорне море закрите для пацак(кацап) взовське теж пацак везе украдене в Украiни зерно залiзо з азов сталi через казахстан санкционние товари холод пралки радтехнiку
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22.07.2023 07:13 Відповісти
Це ж претензія на владу над всім Чорним морем? Тобто і країни які виходять на Чорне море повинні на думку росіян їм кланятися.
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21.07.2023 19:17 Відповісти
Настав час США постачати нам гарпуни, аби кожне судно, яке випустить ракету, було потоплене.
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21.07.2023 19:29 Відповісти
Проблема что у нас флота нет. Им не обязательно топить, просто будут останавливать и "проверять" пока не надоест, таким образом срывая экспорт.
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22.07.2023 01:45 Відповісти
як показує досвід останнього року - флот особливо і не потрібний. Дрони-камікадзе повітряні, надводні, підводні і ракети - ось що порібне для кацапських кораблів, які увійдуть у державну морську територію України. А без такого порушення морських кордонів перевірки москалями будь-чиїх суден не є можливими. не попливуть же вони у води Румунії чи тим більше Туреччини без дозволу цих країн НАТО?
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23.07.2023 08:14 Відповісти
Український дрон-камікадзе
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22.07.2023 07:47 Відповісти
І всі турецькі???
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21.07.2023 19:35 Відповісти
Рідкісні кацаподовбойоби.
Уявляю,наші морські безпілотники коли їм заманеться, виходять на охоту за кацапокоритами,котрі несуть вахту цілодобово тижнями...
Мабуть коритові "мацква" скучно там на дні.
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21.07.2023 19:35 Відповісти
Достатньо уразити будь-який танкер, коли він перетинатим Босфор. Ніяких великих ракет не треба. Особливо коли танкер везе російську нафту. Після цього Турція більше не впустить жодного танкера у Босфор.
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21.07.2023 20:32 Відповісти
Кому "уразити", троль?
Давай тебе в цар- пушку зарядемо і вразимо російського танкера у турецькому Босфорі!
От хвейерверк буде !
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22.07.2023 00:32 Відповісти
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22.07.2023 01:11 Відповісти
А яке вони мають право оглядати всі судна в акваторії Чорного моря ?
Це десь записано, затверджено, є якийсь закон?
Поясніть , будь ласка
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22.07.2023 01:22 Відповісти
Право силы. США когда хотело объявило блокаду Кубы и угрожало топить все суда которые туда идут. И даже совку пришлось пойти на попятую.
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22.07.2023 01:47 Відповісти
то може 6-му флоту США зайти ,і рухатись в територіальні України -нехай потоплять ...
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22.07.2023 16:41 Відповісти
Навіщо нам тоді всіляки ООНи, якщо не діє сила права, а діє право сили
Мабуть чимало грошей вони там про...ють, краще б допомогли матеріально або купити зброю, якщо вони імпотенти
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22.07.2023 01:58 Відповісти
а 6-й флот США ВМС теж будуть "осматривать"....
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22.07.2023 16:40 Відповісти
Запитай у командувача 6-го флоту .
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23.07.2023 21:32 Відповісти

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22.07.2023 16:50 Відповісти
Московське болото було, є і буде, суцільний табір з часів ГУЛАГУ >…
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es

Кари, московітам *****, страшної кари!!
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22.07.2023 22:13 Відповісти
Росія збирається оглядати всі судна в акваторії Чорного моря Джерело: https://biz.censor.net/n3432668

Навіть ті, що йдуть в територіальних водах НАТО? То тоді що їм заважає взагалі в портах країн НАТО висаджуватися та оглядати суда, якщо вони можуть це робити в територіальних водах, незважаючі на прикордонні судна військові ціх країн?
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23.07.2023 12:22 Відповісти
Я так розумію, жоден міжнародний договір вже не діє?
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23.07.2023 15:50 Відповісти
Про какой 6-й флот США вы балакаете? Чем меньше зерна вывозится из Украины, тем дороже США продают своё. Историю с демократичным газом забыли?
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24.07.2023 08:53 Відповісти
Тобто хочуть оглядати судна що йдуть у Грузію, Болгарію, Румунію а не тільки переконатись що не йдуть до України?! Якщо країни НАТО дозволять рашистам це робити, то вони відверто себе принизять!!!
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24.07.2023 11:54 Відповісти
Навряд чи Ердоган це допустить. Надто вже нахабна заявка на владу над всім Чорним морем.
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24.07.2023 13:55 Відповісти

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