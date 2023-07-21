Росія збирається оглядати всі судна в акваторії Чорного моря
Росія розглядатиме всі судна, що йдуть по акваторії Чорного моря, як такі, що несуть військові вантажі, проте перш ніж вживати якихось заходів, оглядатиме судна.
"Мається на увазі, ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, чи це так чи не так", – заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергей Вершинін на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної військової небезпеки", – наголосив він.
19 липня Росія оголосила потенційними цілями всі судна на шляху до українських портів.
Пізніше Міноборони України заявило, що Україна може розглядати всі судна, що прямують Чорним морем у напрямку російських портів або окупованих РФ українських портів, як причетні до перевезення вантажів воєнного призначення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відповідна заява Міноборони https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02fGmqenfANV5TABt16PgMpJRT7k5sbkeUhkEAVZuvxxSFBmhXKdTf2dgPkH2qAR7yl оприлюднена 20 липня,2023 о 15-00.
"З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - йдеться в заяві.
Крім того, згідно з попередженням, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.
"Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена", - наголошується в заяві.
чорне море закрите для пацак(кацап) взовське теж пацак везе украдене в Украiни зерно залiзо з азов сталi через казахстан санкционние товари холод пралки радтехнiку
Уявляю,наші морські безпілотники коли їм заманеться, виходять на охоту за кацапокоритами,котрі несуть вахту цілодобово тижнями...
Мабуть коритові "мацква" скучно там на дні.
Давай тебе в цар- пушку зарядемо і вразимо російського танкера у турецькому Босфорі!
От хвейерверк буде !
Це десь записано, затверджено, є якийсь закон?
Поясніть , будь ласка
Мабуть чимало грошей вони там про...ють, краще б допомогли матеріально або купити зброю, якщо вони імпотенти
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Навіть ті, що йдуть в територіальних водах НАТО? То тоді що їм заважає взагалі в портах країн НАТО висаджуватися та оглядати суда, якщо вони можуть це робити в територіальних водах, незважаючі на прикордонні судна військові ціх країн?