Росія збирається оглядати всі судна в акваторії Чорного моря

Росія розглядатиме всі судна, що йдуть по акваторії Чорного моря, як такі, що несуть військові вантажі, проте перш ніж вживати якихось заходів, оглядатиме судна.

"Мається на увазі, ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, чи це так чи не так", – заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергей Вершинін на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Тепер уже немає морського гуманітарного коридору, тепер уже є зона підвищеної військової небезпеки", – наголосив він.

19 липня Росія оголосила потенційними цілями всі судна на шляху до українських портів.

Пізніше Міноборони України заявило, що Україна може розглядати всі судна, що прямують Чорним морем у напрямку російських портів або окупованих РФ українських портів, як причетні до перевезення вантажів воєнного призначення.