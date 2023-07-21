Сервіс бронювання житла Booking призупинив роботу у Херсонській та Запорізькій областях

Сервіс бронювання готелів та житла Booking.com призупинив надання послуг у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляється у листі, розісланому партнерам сервісу, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми стикаємося з настільки великими операційними труднощами у вашому регіоні, що на сьогодні не можемо продовжувати в ньому роботу. Тому ми прийняли непросте рішення призупинити надання послуг Booking.com у Херсонській та Запорізькій областях", – йдеться у листі.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Booking.com пішов з російського та білоруського ринку, а для українських партнерів-готелів відмінив 15%-ний сервісний збір.

Водночас власники українських готелів зазначали, що готелі та бази відпочинку на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей не були відключені від сервісу.

Платформа Booking.com – дочірня компанія Booking Holdings. Станом на 31 грудня 2022 року Booking.com пропонував послуги з бронювання житла приблизно для 2,7 млн об'єктів, включаючи 400 тис. готелів, мотелів і курортів, а також 2,3 млн. будинків і квартир більш ніж у 220 країнах.