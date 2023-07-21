КМДА вирішила не купувати нагородні годинники за 5,7 мільйона: гроші направлять на оборону

Київська міська державна адміністрація вирішила скасувати закупівлю нагородних іменних годинників міського голови за майже 5,7 млн грн.

Як ідеться в повідомленні КМДА, рішення відмінити цю закупівлю та спрямувати заплановані гроші на забезпечення сил безпеки та оборони ухвалили ще на початку липня, проте скасувати торги міська влада зможе лише після того, як Антимонопольний комітет завершить розгляд оскаржень процедури з боку учасників.

"Ми мали придбати годинники ще на початку року. У процесі щодо процедури закупівлі надійшло кілька скарг від учасників торгів, які певний період розглядалися. За цей час керівництво міста прийняло рішення, що наразі така закупівля не є доцільною. І ми почали готувати документи для відміни закупівлі ще на початку липня. Але, щоб завершити скасування торгів, ми процедурно маємо дочекатися, аби Антимонопольний комітет розглянув скарги. Після їх розгляду ми зможемо завершити процедуру скасування торгів", – розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Він додав, що гроші планують перенаправити на забезпечення сил безпеки та оборони. Це рішення буде представлене на розгляд депутатів Київради одразу, як це стане можливим відповідно до всіх процедур.

Годинники вручають до нагород, якими місто відзначає військових, волонтерів, киян, які зробили великий внесок у розвиток міста тощо.

Тендер на придбання 1500 чоловічих і жіночих годинників з механізм Ronda 763 виробництва Швейцарії або еквівалент, виготовлений у Швейцарії, КМДА оголосила 9 червня, пише LIGA.net.

Аукціон відбувся 3 липня. Переможцем обрали ТОВ "Київський годинниковий завод", який запропонував ціну 5,04 млн грн – на 630 тис. грн меншу за очікувану вартість, але на 423 тис. грн більшу за запропоновану ТОВ "Перший український годинниковий завод "Київська Русь". Пропозицію останнього відхилили через недотримання вимоги щодо кольору годинників.

Намір про укладення договору з переможцем тендеру для закупівлі годинників було оприлюднено на сайті Prozzoro 5 липня.