Підготовка до відключень світла: США передали Україні резервні генератори для АЕС

США надали три генератори для забезпечення резервного живлення реакторів українських АЕС у разі аварійних відключень електроенергії.

"Міністерство енергетики США робить черговий внесок у безпеку атомних електростанцій України, передаючи "Енергоатому" три дизельних генератори в зв'язку з агресією Росії", – повідомила міністерка енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренхольм, йдеться в повідомленні "Енергоатома".

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін подякував уряду США та зазначив, що для компанії зараз дуже важливі три дизельні генератори потужністю 2,2 МВт, які вже в серпні доправлять на українські атомні станції.

"Це обладнання буде вкрай необхідним для наших АЕС у разі відключення живлення", – сказав Котін.

Також резервні генератори можуть використовуватися на Запорізькій АЕС після її деокупації.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко порадив бізнесу забезпечити себе автономним енергопостачанням на випадок надзвичайних ситуацій в енергосистемі.

До того він закликав готуватися до російських атак на енергосистему наступної зими.