Втрата торгівлі та сполучення з країнами: Гендиректор "Пошти Росії" заявив про фінансову катастрофу для компанії
Генеральний директор "Пошти Росії" Михайло Волков заявив, що 2022 рік став "катастрофічним" для компанії.
Про це він повідомив на засіданні комітету Ради Федерації з економічної політики, передає The Moscow Times.
Минулого року "Пошта Росії", яка другим за величиною роботодавцем у країні після "Розійської залізниці", отримала рекордний збиток у розмірі 30 млрд рублів. У першому кварталі 2023 року він збільшився ще на 5 млрд.
За словами Волкова, накопичений борг компанії досяг 133 млрд рублів і більшість цієї суми "не має джерел повернення і погашення".
Волков пояснив, що уникнути дефолту допомогли домовленості з кредиторами, але ситуація залишається складною: тільки на обслуговування боргу, зокрема виплати з лізингу, компанії потрібно 16 млрд рублів на рік. "Навіть у найкращі роки компанія не заробляла стільки грошей, щоб обслуговувати відсотки", – додав очільник компанії.
Зазначається, що після початку повномасштабної війни в Україні "Пошта Росії" втратила значну частину доходів через втрату транскордонної торгівлі та поштового сполучення з низкою країн.
Щоб врятувати компанію, російська влада розглядає можливість запровадження "податку" на онлайн-торгівлю – 0,5% від обороту великих маркетплейсів планується направити на підтримку збиткових поштових відділень.
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