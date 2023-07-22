Україна й надалі постачатиме зерно іншим країнам, попри вихід Росії із "зернової угоди", – СтратКом ЗСУ

Заручившись політичною згодою країн-партнерів, зокрема Туреччини, Україна продовжить допомагати та постачати зерно іншим країнам, попри вихід РФ із "зернової угоди".

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України у Facebook з нагоди річниці підписання Чорноморської зернової ініціативи, з якої нещодавно вийшла РФ.

"Заручившись політичною згодою країн-партнерів, зокрема Туреччини, та довірою страховиків, Україна готова торувати свій економічний шлях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом року зернова ініціатива дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових.

Разом з тим, угода принесла до бюджету України понад $20 млрд, що суттєво зміцнило вітчизняну економіку.

До російського вторгнення Україна була п’ятим за масштабом експортером зерна у світі.

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Як повідомлялося, Хорватія запропонувала свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи.

Крім того, головний порт Литви також заявив про готовність відправляти українське зерно.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.