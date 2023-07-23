Експорт електроенергії до Словаччини в перший день після його відновлення так і не відбувся

Експорт електроенергії до Словаччини, відновлений НЕК "Укренерго" з 23 липня, так і не здійснився цього дня.

Згідно з даними мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, незважаючи на бронювання по 10 МВт потужності міждержавного перетину з української сторони та по 40 МВт зі словацькою на шість годин постачання з 09:00 до 14:00, обсяг експорту становив 0 МВт-год, передає Інтерфакс-Україна.

Більше того, згідно з даними на аукціонній платформі НЕК "Укренерго", компанія, провівши 21 липня перший після тривалої перерви аукціон з розподілу потужності для експорту з постачанням на 23 липня, не пропонувала трейдерам перетин для експорту ні на 24, ні на 25 липня (аукціони проводяться за 2 дні до 2 дня).

Водночас зі Словаччини продовжує надходити імпорт е/е – у суботу 25 54 МВт-год, що майже на 40% більше за показник п'ятниці, у неділю – 1 717 МВт-год, що на 32,7% менше показника суботи.

Як повідомлялося, 21 липня "Укренерго" відновило можливість експорту електроенергії у Словаччину.

Наразі дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови становить 400 МВт, для імпорту – 1200 МВт.

17 квітня Україна розпочала експорт електричної енергії до Словаччини в обсязі 200 МВт за годину. Однак вже з 21 квітня експорт було припинено за ініціативою оператора системи передачі Словаччини (SEPS).

Відтоді НКРЕКП та "Укренерго" неодноразово звинувачували один одного у зриві експорту електроенергії до Словаччини.

НКРЕКП стверджувала, що "Укренерго" мало погодили зі словацьким оператором договір про розподіл доходів від продажу міждержавного перетину. Своєю чергою в "Укренерго" звинувачували НКРЕКП у тому, що регулятор затягує запровадження європейських правил проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, через це сторони були змушені шукати тимчасове рішення.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", Словаччина принила імпорт електроенергії з України через те що НКРЕКП та Міненерго за рік так і на прийняли підзаконні акти, які б дозволили проводити операції з експорту-імпорту електроенергії за спільною з європейськими країнами-сусідами процедурою. Зокрема, НКРЕКП мало затвердити зміни до Кодексу системи передачі про проведення спільних аукціонів на розподіл перетину.

На першому аукціоні 21 липня щодо розподілу потужності для експорту до Словаччини на 23 липня із 200 МВт, запропонованих "Укренерго" на кожну з 6 годин доби з 09:00 до 14:00, заброньовано по 10 МВт, що становить 5% від пропозиції. Їх забронював лише один трейдер – ТОВ "ТЕС".

Відповідно, ціна перерізу дорівнює 0 грн/МВт-год. Словацький оператор розподілив по 40 МВт на вказані години.

На ринку зазначали, що перший після досягнення домовленостей зі словацьким оператором системи передачі SEPS аукціон припадає на вихідні, коли падає споживання, так і ціна е/е, що невигідно українським експортерам. Очікувалося, що з початком робочого тижня трейдери активізуються.