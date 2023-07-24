Експорт російського дизпалива та газойлю в липні наблизились до рекорду

Російський експорт нафтопродуктівможе різко зрости цього місяця, оскільки майже рекордні постачання дизельного палива і відскок нафти мають компенсувати менші потоки інших видів палива.

Як пише Bloomberg, ринок уважно стежить за показниками торгівлі стосовно будь-яких ознак скорочення виробництва в Росії, а Москва зберігає дані про виробництво в державній таємниці. Постачання сирої нафти в країні впали до шестимісячного мінімуму за останні чотири тижні, що свідчить про те, що країна нарешті виконує свою обіцянку скоротити надходження на світові ринки, передає enkorr.

Згідно з даними, зібраними аналітичною компанією Vortexa Ltd, у перші 15 днів липня російські вантажі палива зросли приблизно на 81 тис. барелів на день порівняно із загальним показником у червні. На цей час вони становлять близько 2,49 млн барелів, що прямує до тримісячного максимуму на тлі нарощування роботи нафтопереробних заводів у країні.

На початку цього місяця потоки були на курсі незначного падіння. російські нафтопереробники максимізують прибутки перед скороченням внутрішніх субсидій на паливо, це може означати, що деякі обсяги відволікаються з міжнародного ринку.

Постачання дизельного палива або газойлю – головного експортного продукту – зросли у першій половині липня на 8,5% до приблизно 1,27 млн барелів на день. Це близько 1,3 млн барелів на день, які спостерігалися в березні, коли потоки досягли найвищого рівня за даними Vortexa з початку 2016 року. Середньодобові потоки поки що приблизно на 33% перевищують рівні минулого року.

Російські нафтопереробники віддають перевагу виробництву й експорту дизельного палива на тлі високих прибутків, що ще більше обмежує виробництво бензину з відносно простих нафтопереробних заводів країни, йдеться в записці Energy Aspects.

Потоки бензину і сумішевих компонентів скоротилися більш ніж удвічі порівняно із загальним червневим показником до лише 45 тис. барелів на день, що було б найнижчим показником з грудня 2017 року. Уряд розглядає квоти на експорт палива, щоб збільшити внутрішні постачання й обмежити стрибки цін.

Експорт нафти відновився приблизно до 395 тис. барелів на день. Це на 28% більше, ніж у червні, коли середні потоки впали до найнижчого рівня за даними Vortexa з початку 2016 року. Більшість вантажів прямують до Азії та Близького Сходу.

Експорт нафтопереробної сировини залишається слабким. Потоки поки що становлять близько 107 тис. барелів на день, що нижче за 116 тис. барелів на день у червні.

Постачання мазуту, на які припадає більше чверті потоків нафтопродуктів росії, скоротилися з червня приблизно до 671 тис. барелів на день. Експорт до Африки зріс, тоді як вантажі, що сигналізують про Близький Схід, скоротилися.

Обсяги експорту, ймовірно, будуть переглянуті через надходження нових вантажів до кінця місяця. Відправлення в дорозі також можуть оновлювати кінцеві пункти призначення.