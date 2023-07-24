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Новини
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Вихід Росії із зернової угоди дає можливість Україні повністю розблокувати морські порти, – пояснення від експерта

порт,одеса,кубраков

У період турбулентної ситуації на міжнародних ринках, вихід Росії із зернової угоди став великою новиною для української економіки. Хоча ця угода де факто не працювала протягом останніх трьох місяців, але її вплив на регіональну торгівлю та логістику надалі є важливим фактором.

На цьому наголосив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Олександр Водовіз у ефірі "5 каналу".

На його думку, російська сторона ухвалила рішення про вихід із ініціативи ще давно, після чого почала гальмувати роботу зернового коридору. А нині це рішення просто було формалізоване. Водночас він зауважив, що особисто вважає зернову угоду такою собі "легітимізацією піратства" в Чорному морі.

"Зернова угода легітимізувала право Росії на те, щоб виходили тільки ті кораблі, які вона хоче і тільки в певному порядку. І перевірка, яку вона хоче. Виходить, що російські всі кораблі йдуть зі всім, а наші кораблі – не ідуть. Для нас ціна питання, якщо всі кораблі підуть – десь $20 млрд на рік, для них – від $80 до $100 млрд. От весь Азово-Чорноморський басейн РФ, всі товари, які виходять через Босфор, для них це питання $100 млрд. Ми якось про це питання трошки забули", – зауважив Водовіз.

Він наголосив, що необхідно повертатися до повноцінного функціонування українських морських портів, як це було до повномасштабного вторгнення Росії.

"І такі умови треба ставити росіянам. Дивіться, нас не цікавить тільки зерно, ми хочемо, щоб виходили всі продукти. Чому ваші всі продукти ідуть, а в нас тільки зерно? Наприклад, візьмемо допомогу США за минулий рік. Пряма допомога в бюджет – $7,2 млрд. Допомога МВФ – $3,5 млрд. Податкові надходження тільки від портів, від повного розблокування – це близько $5 млрд", – пояснив спікер.

Він уточнив, що зерно – це лише 40% від того, що поставляла Україна на експорт морським шляхом. Ще 40% – це метал, і 20% – усе решта. Він припустив, що перемовини свого часу були зосереджені саме на збіжжі через участь у них ООН.

"Був ООН, якому було вигідно, щоб Росія відпустила зерно. Чому їм це вигідно? При всій повазі до ООН, вони не думають про економічні інтереси України, їм важливо, що буде в Європі, що буде в світі. А що буде тоді? Тоді голодні біженці, які поїдуть в Європу і в Америку. Їм це непотрібно, от того було прийняте рішення по зерну. Але для України, я вважаю, це неправильне рішення. Для України рішення – це коли будуть відкриті всі порти і поїдуть всі продукти", – наголосив керівник проєктного офісу.

Він підтримав рішення Міноборони оголосити усі судна, які рухатимуться до контрольованих росіянами портів військовими цілями. Україна повинна показати силу в Чорному морі, аби мати більш вигідну позицію на майбутніх перемовинах.

Ще одним аргументом для переговорів можуть бути розрахунки Федерації роботодавців України. За їхніми даними, фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки за 2022 рік склала $18 млрд. Розблокування портів – також дає $18 млрд.

"Рівень питання зразу набуває інакшого змісту. Тоді наші партнери також мають дивитися, що якщо ми відкриваємо порти для всього, значить вони можуть зменшити допомогу і зменшується навантаження на їх бюджет", – вказав експерт.

Він пояснив, що без відкриття портів Україна має лише два варіанти – залізна дорога і автотранспорт. Але тоді виникають питання собівартості та пропускної здатності.

"Є логістика, є собівартість цієї логістики. Якщо ви збільшуєте коридор на продукцію, яка ішла кораблем, ви тепер її відправляєте залізною дорогою, – зрозуміло, що її собівартість буде дуже велика. І тут питання, чи виробник буде готовий в збитки її грузити, чи ні? Ми не готові. Що ми будемо робити? Ми будемо закривати заводи", – заявив представник "Метінвесту".

У той же час, він звернув увагу, що навіть після усіх санкцій – російський метал в Європі чудово продається.

"Є 11 пакетів санкцій, які введені. У цих пакетах санкцій частково десь метал заборонили, але основні види продукції, які поставляє Росія, не заборонили. Виходить парадокс: ми залізницею не можемо виводити свою продукцію і нас там заміщають росіяни. Що роблять європейці? Залюбки купляють", – акцентував Водовіз.

Він резюмував, що рішення про розблокування українських портів повинно бути системним і потребує спільної роботи кількох міністерств – не тільки інфраструктури на чолі з Олександром Кубраковим – та дипломатичних зусиль.

Автор: 

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Топ коментарі
+11
Це якісь Зе-експерти в стилі буданова-аристовича. Кацапія повністю заблокувала проходи в ЧМ, а зельониє трублять про перемогу. Згадується скрипучий відосик, де хтось обіцяв, що тепер особисто він, з Туреччиною і ООН сміливо повезе зерно на танкерах. Правда чомусь не врахував, що Кацапстан стане бомбити термінали, і закриє шляхи. Неочікуваний крок від Пуйла, правда?
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24.07.2023 10:46
+11
Нафтоналивний термінал Новоросійського порту щось занудьгував, було б його звеселити. Та й підходи до контрольованих кацапами портів варто було б замінувати за допомогою безпілотників. Гулять, так гулять! А то Туреччина так ретельно виконує Конвенцію Монтрьо, що не помічає, як немита, взагалі, нічого не виконує, користуючись, при тому, усіма зручностями міжнародного права.
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24.07.2023 10:51
+8
І правильно зробили. А голодні негри хай їдять стурбованих імпотентів з оон.
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24.07.2023 11:03
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Ви не врахували фактор Х-22.
Якщо його врахувати, виявиться, що розблоковувати вже немає чого.
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24.07.2023 10:32 Відповісти
Нафтоналивний термінал Новоросійського порту щось занудьгував, було б його звеселити. Та й підходи до контрольованих кацапами портів варто було б замінувати за допомогою безпілотників. Гулять, так гулять! А то Туреччина так ретельно виконує Конвенцію Монтрьо, що не помічає, як немита, взагалі, нічого не виконує, користуючись, при тому, усіма зручностями міжнародного права.
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24.07.2023 10:51 Відповісти
Це ти так вивернувся, що до Новоросійська Туреччину прив'язав?
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24.07.2023 12:10 Відповісти
А чого мені вивертатися? Чи я тобі, незрозуміло кому, щось винен? І де це я Туреччину до Новоросійська прив'язав? Туреччина була стороною зернової угоди і, коли немита, ні сіло-ні впало, з неі вийшла, мала б вжити якихось заходів. Найкраще - пропускати через протоки будь-які судна, які йдуть у бук контрольованих немитою портів або звідтіля. Нехай возять через Мурманськ і Находку. А, оскільки Туреччина ні кує, ні меле, то варто нам самим вживати заходів, але, при цьому, щось може потонути або згоріти.
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24.07.2023 18:55 Відповісти
Це ти так, пописьд..и на ганок вийшов ?
На якій підставі Туреччина, буде перешкоджати руху цивільних суден будь- якої держави?
Чи тобі так хотілось би ?
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24.07.2023 19:02 Відповісти
На тій самій підставі, що так робить москва. Дзеркальна відповідь порушнику угоди. Всмоктав? Можна ще охороняти каравани зерновозів силами власного флоту, або колективними силами НАТО, але, у цьому випадку, не виключено, що доведеться когось топити. З двох зол варто вибрати менше. Люди в Африці їсти хочуть.
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24.07.2023 19:53 Відповісти
Ну так чого тебе не слухають?,
Дріт до Ердогана не дістає
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24.07.2023 21:49 Відповісти
Та ото ж!
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24.07.2023 22:34 Відповісти
Але що робити? В нас половина економіки зав'язана на портах, не можливо перебудувати логістику так швидко і просто. А отже треба шукати способи розблокувати порти
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24.07.2023 15:53 Відповісти
Два варіанти.
1. Виконувати вимоги росії.
2. Розбудовувати наземні шляхи, здебільшого автомобільні: залізниця вразлива для ракетних ударів.
Варіанти "залучити ООН/НАТО" не пройдуть через сцикливість останніх.
Ще остаточно не висловилась Турція, але Ердоган навряд чи наважиться відкрито йти проти москви в такому питанні.
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24.07.2023 15:58 Відповісти
можливість то вона дає, тільки от засобів, реалізувати цю можливість, Україна не має. хіба що кацапи трохи ракет та пару підводних човнів позичать.
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24.07.2023 10:35 Відповісти
а чому в кацапів ВПК на повну котушку працює, а в нас за 9 років війни навіть довбаного патронного заводу немає? як таке може бути, що наявний потенціал України не використовується? це говорить про дурість української влади чи про відверте підігравання на користь рф?
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24.07.2023 14:41 Відповісти
Тільки морських портів за цих 5 днів уже не стало.
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24.07.2023 10:43 Відповісти
Порти неможливо знищити так просто, але так, було пошкоджено чимало зернових терміналів. Це не цкінець світу, але це неуможливлює захід кораблів у наші порти через ризики
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24.07.2023 15:54 Відповісти
Це якісь Зе-експерти в стилі буданова-аристовича. Кацапія повністю заблокувала проходи в ЧМ, а зельониє трублять про перемогу. Згадується скрипучий відосик, де хтось обіцяв, що тепер особисто він, з Туреччиною і ООН сміливо повезе зерно на танкерах. Правда чомусь не врахував, що Кацапстан стане бомбити термінали, і закриє шляхи. Неочікуваний крок від Пуйла, правда?
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24.07.2023 10:46 Відповісти
Зате я помітив у цьому році, що наші аграрії (у Дніпропетровській області), як ніколи раніше засіяли ріпак. Ніж вивозити зерно у Африку морем, простіше вивезти ріпакову олію на біодизель до Європи.
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24.07.2023 10:55 Відповісти
І правильно зробили. А голодні негри хай їдять стурбованих імпотентів з оон.
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24.07.2023 11:03 Відповісти
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24.07.2023 11:32 Відповісти
Ну взагалі його думка була не зовсім такою, як це винесено у заголовок щоб ули перегляди. Він говорить про те, о треба розширювати види вантажів, які будуть возити морем
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24.07.2023 15:59 Відповісти
Ще більш фантастичне і відірване від реальності.
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24.07.2023 16:52 Відповісти
Не просто расширять асортимент, а вообще разблокировать наши порты. Мы теряем кучу бабла, экономика загибается, а на это Кремль и расчитывает. Нужно втолковать западным партнерам, что открытие портов снизит нагрузку на помощь нам с их стороны.
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24.07.2023 19:23 Відповісти
один пустой танкер решит сразу эту проблему
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24.07.2023 11:08 Відповісти
Да уж, ну и "эксперт))". Дебил какой-то, совершенно далекий от реалий)
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24.07.2023 11:17 Відповісти
Він не лише далекий від реалій війни, він близький до пуйлят, якщо таке каже:
"І такі умови треба ставити росіянам. Дивіться, нас не цікавить тільки зерно, ми хочемо, щоб виходили всі продукти. Чому ваші всі продукти ідуть, а в нас тільки зерно?"
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24.07.2023 15:17 Відповісти
А до чого тут 5- й канал і експерт?
Ти прочитав про що йдеться і слова кого приводять, чи зразу за лапатою із гі..ом побіг?
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24.07.2023 12:14 Відповісти
Це так ! Але для цього потрібна политична воля. Якщо Зеля мріє заключити якийсь новий договор з Путіним тоді нам це не потрібно.
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24.07.2023 12:03 Відповісти
про які нові договори з Путлєром може йти мова? я розумію, що деякі "голуби миру" на Заході дуже хочуть всадити Україну за стіл переговорів на умовах раши, але це не означатиме для України нічого доброго
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24.07.2023 14:23 Відповісти
Не нужно никаких договорняков с Путиным. Нужно полностью углублять партнерство с Западом. Только таким образом возможно прижать Кремль к ногтю. Скоро у них там бизнес-элиты бунт поднимут - к тому всё идет.)))
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24.07.2023 19:21 Відповісти
дуже цікаво щодо перевірки, якої хоче раша. Це означає, що москалі, ці орки шманають інших? ну, я скажу, це таке приниження, плювання в очі всьому цивілізованому світу. Щодо ООН, то діяльність цієї організації раніше виглядала, як безтолкова, зараз виглядає, як підігравання раші
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24.07.2023 13:49 Відповісти
влада має оговтатися та повпливати на логістичні рішення, чому була тільки зернова угода, чому метал не експортувався взагалі?! це ж їх провтик
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24.07.2023 14:32 Відповісти
В Пінчука манагери зовсім довбонулися?
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24.07.2023 15:13 Відповісти
Це лише за умови допомоги західних партнерів, самим це зробити нереально. Але варіанти шукати треба, бо навіть у форматі зернової угоди ми втрачали мільярди доходів через неможливість вивозити продукцію через порти
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24.07.2023 15:51 Відповісти
Необходимо решать вопрос совместно с Турцией. Если турки откроют Босфор, то вполне реально проводить суда под конвоем флота НАТО. Кремль сперва повозмущается, а потом сядет на попе ровно, как всегда или совершит очередной "акт доброй воли".)))
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24.07.2023 19:18 Відповісти
Нехай наші краще дрони зроблять, щоб скидали міни біля портів рашистів і на шляхах пересування і щоб багаторазові були, рухалися під водою. Скинули 5 мін, повернулися і знов попливли і ніякі російські кораблі там не будуть плавати. А якщо тральники підуть розміновувати, то їх можна дронами-камікадзе кошмарити, якщо раптом більше нічим. І нічого вони не розмінують і судноплавства не буде. Оголосити Чорне море закритою зоною, окрім акваторії країн НАТО, щоб усі хто зайде щоб піти в російські порти знали, що можуть підірватися на мінах.
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25.07.2023 11:41 Відповісти

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