Унаслідок ворожої атаки дронами в порту "Рені" зруйновано три склади із зерном

Вночі 24 липня унаслідок ворожої атаки у порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.

Про це повідомив голова Ренійської громади Ігор Плєхов, передає видання "Рені-Одеса. Наш спільний дім".

"Знищують порт", – повідомив один із підприємців, який займається перевалкою зерна.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", цієї ночі окупанти здійснили майже 4-годинну атаку дронами "Shahed-136" по портовій інфраструктурі Дуная. Силами ППО було знищено три дрони.

"Унаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", – зазначили військові.

Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту.