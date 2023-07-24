За пів року Фонд гарантування повернув вкладникам банків, що ліквідуються, 1,8 мільярда

Упродовж січня-червня Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатив гарантованого відшкодування вкладникам банків 1,8 млрд грн.

Зокрема, у червні було відшкодовано вкладникам 40,2 млн грн, передає пресслужба Фонду.

У Фонді нагадали, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

Станом на 1 липня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у 2012 році, Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98,6 млрд грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4,69 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював Національний банк.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 103,3 млрд грн.

На початок червня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 53 банків і завершив ліквідацію 51 банку.