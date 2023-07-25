"Метінвест" збільшив відрахування до бюджету на 51%, із початку року сплатив понад 6 мільярдів

У другому кварталі цього року Група "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 3,8 млрд грн зборів та податків, що на 51% більше за показник першого кварталу. Загалом за пів року компанія сплатила 6,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, за квітень-червень підприємства "Метінвесту" збільшили виплату єдиного соціального внеску проти січня-березня 2023 року на 12%, до 813 млн грн, податку з доходів фізичних осіб – на 26%, до 819 млн грн, податку на прибуток – на 45%, до 643 млн грн.

Також за другий квартал плата за користування надрами зросла в 4 рази, до 698 млн грн, плата за землю – на 4%, до 301 млн грн, екологічний податок – на 23%, до 167 млн грн.

Загалом, попри повномасштабне вторгнення РФ, за перше півріччя 2023 року Група "Метінвест" перерахувала до бюджетів понад 6,3 млрд грн податків і зборів.

Так, за січень-червень цього року підприємства "Метінвесту" сплатили понад 1,5 млрд грн єдиного соціального внеску, майже 1,5 млрд грн податку з доходів фізичних осіб та понад 1 млрд грн податку на прибуток.

Крім того, Група сплатила за користування надрами – 872 млн, за землю – 589 млн грн та екологічний податок – 302 млн грн.