Банкрутство "Дельта Банку" Лагуна: колишнього власника та співучасників судитимуть за нові злочини

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн грн головою спостережної ради "Дельта Банку" та його спільниками, обвинувальний акт направлено до суду.

"Закінчено досудове розслідування у ще одному кримінальному провадженні, пов'язаному із банкрутством фінустанови. Зібрано докази привласнення понад 250 млн грн головою спостережної ради банку у злочинній змові із заступниками голови ради директорів та директором підконтрольної юридичної особи. Розслідування щодо інших злочинних фактів триває", – сказано в повідомленні Нацполіції.

За матеріалами досудового розслідування, злочинну оборудку організував колишній власник банківської установи Микола Лагун, який обіймав посаду голови спостережної ради, разом зі спільниками – двома заступниками голови ради директорів та службовою особою банківської установи, яка одночасно обіймала посаду директора товариства.

У ході розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 голова спостережної ради ПАТ "Дельта Банк" надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, яка необґрунтовано одержала 430 млн гн, із яких не повернула 199 млн грн. Також, уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором, за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, вони заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

Крім того, протягом 2014-2015 років за аналогічною злочинною схемою, в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юридичної особи, службові особи банківської установи, за пособництва директора підконтрольного товариства, заволоділи 19 млн грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, раніше суди підтвердили борг Миколи Лагуна перед "Ощадбанком" на суму 948 млн грн, $111,8 млн та 12,45 млн євро (загалом понад 4,3 млрд грн). Тоді суд вирішив, що Лагун намагається сумлінно сплачувати борг, влаштувавшись на роботу до свого колишнього топменеджера і перераховуючи на погашення заборгованості частину зарплати.

Раніше Верховний Суд своєю постановою від 11 жовтня 2017 року в рамках вказаної справи виніс рішення про стягнення цієї заборгованості з Лагуна як поручителя "Дельта Банку" перед "Ощадбанком" за договорами про коррахунки. Тоді "Ощадбанк" зауважував, що за Лагуном зареєстровано нерухоме майно, яке належить йому на праві власності, але все це майно перебуває в іпотеці НБУ, "Укрексімбанку" та "Укрсоцбанку".

Нагадаємо, жовтні 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Миколі Лагуну про підозру у розтраті понад 1 млрд грн коштів "Дельта Банку". Однак Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про арешт Лагуна з альтернативою застави в 1 млрд грн, обравши для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Повідомлення про підозру також отримали два ексзаступники голови ради директорів "Дельта Банку" та директор однієї із пов'язаних фінансових компаній. Їхній суд також відправив під нічний домашній арешт.

"Дельта Банк" було визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж до банку було введено тимчасову адміністрацію. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Нацбанк ухвалив 2 жовтня 2015 року.

За оцінкою Фонду гарантування вкладів фізосіб, орієнтовні загальні втрати кредиторів внаслідок доведення до банкрутства "Дельта Банку" становлять понад 24,5 млрд грн.

Найбільшими акціонерами "Дельта Банку" на початок 2015 року були Микола Лагун (70,61%), який також очолював наглядову раду банку, та Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів "Дельта Банк" посідав 4 місце (60,3 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.

В Україні Миколі Лагуну належали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" та "Кредитпромбанк", а також білоруський "Дельта Банк". Усі вони у стані ліквідації, за винятком "Астра Банку", який був проданий Фондом гарантування вкладів фізичних осіб новому власнику.