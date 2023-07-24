ДТЕК цьогоріч планує інвестувати у видобуток газу до $130 мільйонів, – гендиректор

ДТЕК планує 2023 року інвестувати у видобуток газу $120-130 млн, і 70% цих коштів буде задіяно в розробі нових родовищ.

"Цьогоріч ми плануємо інвестувати $120-130 млн у видобуток. 70% цих коштів – розробка нових родовищ", – повідомив генеральний директор компанії Максим Тимченко в інтерв'ю Forbes.

За його словами, "Нафтогазвидобування" пройшло пік видобутку, і зараз відбувається природне падіння 15-18% на свердловинах, що діють.

"Єдиний спосіб компенсувати спад – розробляти нові родовища. Цього року ми починаємо бурити на ліцензіях, які нещодавно купували. Наприклад, у листопаді 2022 року ми придбали ліцензію на Майорівську площу за 1,1 млрд грн. Це велика ціна, але це важливо, бо гроші йдуть у бюджет країни під час війни. Плануємо почати бурити на Майорівській площі в четвертому кварталі 2023 року", – додав Тимченко.

Він також переконаний, що в Україні величезні перспективи видобутку газу на глибині 6000-7000 м.

"Завдяки новітнім технологіям видобуток на таких глибинах зараз окупається", – зазначив він.

Тимченко також повідомив, що за підсумками 2022 року підприємства ДТЕК видобули 2 млрд кубометрів газу. На кінець року вони мали 0,6 млрд кубометрів у підземних сховищах через падіння споживання та заборону експорту, що призвело до проблем із ліквідністю протягом першого півріччя цього року.

"Але зараз "Нафтогаз" усе ж почав викуповувати газ. У мене був скепсис щодо можливостей "Нафтогазу" викуповувати газ, проте НАК справді вийшов на ринок і активно скуповує газ. Відповідно у нас з'явилася ліквідність, що дозволяє виконувати нашу інвестпрограму", – підкреслив Тимченко.

Водночас глава ДТЕК вважає, що тему відновлення експорту українського газу владі "потрібно постійно експертно обговорювати з ринком, тому що це істотно впливає на розвиток українського газовидобутку".

Як повідомлялося, компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", у листопаді 2022 року придбали на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівській площі за 1,1 млрд грн і Бірківсько-Зіньківській за 211 млн грн.

"ДТЕК Нафтогаз" у 2021 році збільшив видобуток газу на 12% (на 0,22 млрд кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 2,06 млрд кубометрів.

"ДТЕК" створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.

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