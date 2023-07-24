Україна зможе наростити експорт зерна більше ніж удвічі, але необхідні субсидії, – УЗА

Україна наступного місяця зможе довести експорт зернових та олійних із нинішніх 2 млн тонн на місяць до 3 млн тонн, а незабаром – і до 4,5 млн тонн, проте необхідно субсидувати логістику.

"Україна вже зараз може експортувати близько 2 млн тонн зернових і олійних щомісяця через порти Дунаю. Сподіваюся, наступного місяця у нас буде рекорд і ми побачимо цифру в 3 млн тонн. Також ми можемо експортувати зерно через інфраструктуру Європи за допомогою залізничних та автоперевезень. Це дозволяє Україні експортувати близько 3,5 млн тонн в місяць. І найближчим часом із покращенням експорт становитиме 4,5 млн тонн щомісяця", – заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов, передає Інтерфакс-Україна.

Горбачов нагадав, що до війни тільки через порти Чорного моря Україна відвантажувала 7 млн тонн зернових на місяць і, природно, ще "не досягла необхідних параметрів".

Президент УЗА наголосив, що Україні вкрай важливо вирішити питання здешевлення логістики.

"Якщо ми її (логістику, – ред.) не здешевимо для наших сільгоспвиробників, які працюють без будь-яких субсидій, вони можуть скоротити посівні площі наступного сезону. У такому разі проблеми не буде: Україна залишиться із зерном, а світ залишиться без українського зерна", – зазначив Горбачов.

На його думку, за неможливість експорту Україною зернових розвинені країни заплатять продовольчою інфляцією, а у тих, хто розвивається, не вистачить можливостей набувати "такі коштовності як кукурудза і пшениця".

Горбачов висловив упевненість, що міжнародне співтовариство "має знайти шляхи та механізм впливу на Росію, щоб не зупиняти зернову ініціативу і щоб Україна продовжила годувати світ".

Як повідомлялося, Хорватія запропонувала свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи.

Крім того, головний порт Литви також заявив про готовність відправляти українське зерно.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.