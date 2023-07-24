У Росії хочуть скласти список експортерів нафтопродуктів для боротьби із "сірим експортом"

Міненерго РФ розглядає складання списку експортерів нафтопродуктів як один із заходів для припинення схем "сірого експорту" (коли за межі Росії вивозяться нафтопродукти, куплені на внутрішньому ринку і за які з бюджету країни заплачено паливний демпфер).

"Складання списку експортерів – це один із заходів, що розглядаються. Міненерго і далі працюватиме над припиненням схем сірого експорту", – заявили в російському Міненерго, передає Інтерфакс.

Як повідомляють джерела, міністерство представило на розгляд компаній та відомств проєкт указу про можливе встановлення списку спеціальних експортерів нафтопродуктів, якими пропонується призначити великі нафтові компанії.

Цей захід вважається відомством єдиним, який може допомогти у боротьбі з "сірим експортом". Передбачається, що цей указ може стати основою запровадження квот.

Наприкінці минулого тижня віцепрем'єр РФ Александр Новак говорив, що відомства опрацьовують різні заходи стабілізації біржових цін.

Відповідаючи на запитання, наскільки реальним може бути запровадження квотування експорту нафтопродуктів, він сказав: "Розглядається. Але є різні інші пропозиції, треба зважити всі за і проти".

Міненерго РФ та Федеральна антимонопольна служба мають до 3 серпня опрацювати питання квотування експорту нафтопродуктів. Також до 3 серпня Міненерго та ФАС мають визначити подальші заходи щодо недопущення "сірого" експорту нафтопродуктів, а за необхідності – підготувати відповідний проєкт постанови уряду.