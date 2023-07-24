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Новини Війна
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Китай цьогоріч таємно продав Росії безпілотників більше ніж на $100 мільйонів, – ЗМІ

китай

Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Про це пише Politico з посиланням на аналіз митних даних. Так, як свідчать дані російської, китайської та української митниць, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн, що в 30 разів більше, ніж Україна, передає Європейська правда.

Китайський експорт до РФ кераміки – компонента, що використовується в бронежилетах – збільшився на 69% до понад $225 млн, тоді як в Україну – впав на 61%, до всього лише $5 млн.

Імпорт китайських товарів подвійного призначення до Росії часто здійснюється через компанії-одноденки, створені для приховування торговельної діяльності. Приміром, одна з них – "Сильва" зі штаб-квартирою в Бурятії, створена у вересні 2022 року, – замовила в шанхайської компанії Shanghai H Win по 100 тис. бронежилетів і касок.

У випадку безпілотників китайський виробник – компанія DJI – стверджує, що розірвала зв'язки з Росією та "активно перешкоджає використанню своїх товарів у бойових діях".

Тим не менш, Politico вдалось знайти контракт китайської компанії Iflight за жовтень 2022 року на постачання дронів DJI через іншу компанію в Гонконгу до Росії.

Як зазначає видання, торгівля бронежилетами, дронами й тепловізорами між Китаєм і Росією підкреслює вразливість санкцій Заходу, оскільки це обладнання входить до розмитої категорії "товарів подвійного призначення".

Раніше повідомлялося, що китайська державна компанія Poly Technologies постачала тонни пороху до Росії. З нього на Барнаульському заводі виготовляли набої для гвинтівок та автоматів.

Автор: 

безпілотник (534) Китай (2124) росія (14183)


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Топ коментарі
+6
може зернових косооким збільшити у рази?
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24.07.2023 19:32
+4
Хламидия с Оманским Ослом уже разорвали с ними экон.отношения???
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24.07.2023 23:06
+2
****** зелена хламідіє, гадаю, у тебе вже мозолі на руках з'явился від аплодисментів компартії китаю?
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24.07.2023 23:50
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може зернових косооким збільшити у рази?
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24.07.2023 19:32 Відповісти
оце так "приїхали"...
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24.07.2023 19:38 Відповісти
Хламидия с Оманским Ослом уже разорвали с ними экон.отношения???
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24.07.2023 23:06 Відповісти
****** зелена хламідіє, гадаю, у тебе вже мозолі на руках з'явился від аплодисментів компартії китаю?
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24.07.2023 23:50 Відповісти
Це не новина. Новиною була б відмова Китаю продавати безпілотні летальні апарати Московії.
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25.07.2023 09:47 Відповісти
Почему таємно. Кто-то запрещал продавать китайцам квадрокоптеры в рашку? И 100 миллион кажутся заниженными.
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25.07.2023 10:50 Відповісти
Вместо санкций должна быть полная физическая блокада раши, установленная решением ООН. А санкции должны налагаться на те страны, которые нарушают блокаду.

Если ООН мешает принять такое решение раша - исключить её из ООН как агрессора. Если ООН и после исключения раши не сможет принять такое решение - всем странам, которые за это решение выйти из состава ООН, как организации не способной поддерживать мировой порядок.
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25.07.2023 12:45 Відповісти
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25.07.2023 13:33 Відповісти
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25.07.2023 13:35 Відповісти
Ничего нового в этом нет. Такого рода импорт нельзя остановить. И воспрепятствовать ему, по большому счету, невозможно...
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25.07.2023 15:03 Відповісти

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