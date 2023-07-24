Китай цьогоріч таємно продав Росії безпілотників більше ніж на $100 мільйонів, – ЗМІ

Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Про це пише Politico з посиланням на аналіз митних даних. Так, як свідчать дані російської, китайської та української митниць, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн, що в 30 разів більше, ніж Україна, передає Європейська правда.

Китайський експорт до РФ кераміки – компонента, що використовується в бронежилетах – збільшився на 69% до понад $225 млн, тоді як в Україну – впав на 61%, до всього лише $5 млн.

Імпорт китайських товарів подвійного призначення до Росії часто здійснюється через компанії-одноденки, створені для приховування торговельної діяльності. Приміром, одна з них – "Сильва" зі штаб-квартирою в Бурятії, створена у вересні 2022 року, – замовила в шанхайської компанії Shanghai H Win по 100 тис. бронежилетів і касок.

У випадку безпілотників китайський виробник – компанія DJI – стверджує, що розірвала зв'язки з Росією та "активно перешкоджає використанню своїх товарів у бойових діях".

Тим не менш, Politico вдалось знайти контракт китайської компанії Iflight за жовтень 2022 року на постачання дронів DJI через іншу компанію в Гонконгу до Росії.

Як зазначає видання, торгівля бронежилетами, дронами й тепловізорами між Китаєм і Росією підкреслює вразливість санкцій Заходу, оскільки це обладнання входить до розмитої категорії "товарів подвійного призначення".

Раніше повідомлялося, що китайська державна компанія Poly Technologies постачала тонни пороху до Росії. З нього на Барнаульському заводі виготовляли набої для гвинтівок та автоматів.