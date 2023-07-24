Агентство відновлення затвердило антикорупційну програму до 2025 року: знайдено 38 корупційних ризиків

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України затвердило свою антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Документ визначатиме процес управління корупційними ризиками з урахуванням державної антикорупційної політики.

Як ідеться в повідомленні відомства, упродовж двох місяців в Агентстві відновлення працювала робоча група, яка займалася оцінкою корупційних ризиків, досліджувала внутрішнє та зовнішнє середовище організації, проводила аналіз та ідентифікацію ризиків та заходів з їх мінімізації. До процесу оцінки також були залучені консультанти з антикорупційних питань від Базельського інституту управління та USAID.

За результатами оцінки, в середовищі Агентства відновлення ідентифіковано 38 корупційних ризиків та визначено заходи щодо їх мінімізації. За кожним заходом мінімізації закріплено виконавців, термін та індикатор виконання.

"Крім того, наразі Служби відновлення в регіонах на завершальному етапі затвердження власних Антикорупційних програм. Проєкт програми кожної Служби відновлення розміщено на їх офіційних ресурсах для ознайомлення та подальшого публічного обговорення всіх зацікавлених сторін. Антикорупційні програми Служб відновлення розроблено за участі експертів Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI)", – сказано в повідомленні Агентства.