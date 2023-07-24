Україна просить компенсувати 30 євро за тонну за транзит агропродукції в дальні порти, – Мінагрополітики

Розмір субсидування транспортування українських агротоварів у дальні порти у розмірі 30 євро за тонну зможе суттєво прискорити та зробити більш динамічним експорт у сезоні 2023 року.

Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону, перспектива використання далеко розташованих від України портів розглядалася минулого року. Влітку 2023 року в очікуванні нового врожаю представники уряду провели переговори з Європейським Союзом та попросили компенсувати транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також адріатичні – Хорватії, Словенії та Італії, передає Інтерфакс-Україна.

Як приклад міністр назвав вартість транзиту українських агротоварів у вагонах від кордону України до порту в Гданську у розмірі 40 євро за тонну, в Гамбурзі – 70+ євро за тонну. Сольськийн нагадав, що ціни постійно змінюються, оскільки це ринок, який залежить від сезонності та багатьох інших моментів.

"Ми вважаємо, що компенсація в 30 євро за тонну, в принципі, вона схожа на всі напрямки. Це те, що додасть динаміки (у перевезення, – ред.) і вирішить багато питань", – сказав він.

Сольський нагадав, що Україна працює з експортом зернових через дунайські порти із квітня 2022 року. Цим каналом збуту, за словами міністра, багато рішень ухвалювалося і планується приймати – ведеться постійна робота.

Зокрема, проведено днопоглиблення на 1 метр, що дозволило зробити безліч перевалок. Існують домовленості з Румунією, а також протягом останнього місяця з'явилися домовленості про додатковий транзит із Болгарією та отримано додаткову знижку.

Говорячи про обстріл портів Одеси та знищення портової інфраструктури із зерном, Сольський повідомив, що минулого тижня до Варшави прилетіла делегація з Китаю, було відновлено роботу українсько-китайської робочої групи з відкриття експорту нових товарних позицій. У ході її засідань було обговорено й експорт зернових.

"Можу точно сказати, що Китай зовсім не радий, як і будь-яка держава-імпортер зерна, тому, що скорочується кількість країн, звідки вони будуть отримувати зерно. Це спричиняє скорочення вибору та подорожчання всередині табору. Це серйозна втрата, оскільки Україна – традиційний партнер якісного зерна для Китаю. Така велика країна з прагматичним підходом до своїх справ", – резюмував міністр.

Раніще в "Українській зерновій асоціації" заявили, що Україна наступного місяця зможе довести експорт зернових та олійних із нинішніх 2 млн тонн на місяць до 3 млн тонн, а незабаром – і до 4,5 млн тонн, проте необхідно субсидувати логістику.