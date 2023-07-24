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Дністровська ГЕС за пів року виробила електроенергії на 111% від плану, – директор

гес,дністровська

За шість місяців 2023 року Дністровська ГЕС виробила 502 млн кВт-год електроенергії, що становить 111% від планового показника.

"Із початку року станція працювала у піковому режимі, виконуючи сезонне врегулювання стоку. Приплив води за перше півріччя склав 5,07 млрд кубометрів", – повідомив директор Дністровської ГЕС Вячеслав Клим.

За його словами, протягом місяця, з 12 квітня по 12 травня, відповідно до рішення Міжвідомчої комісії, проводились екологічні попуски з Дністровського водосховища у пониззя річки Дністер, що забезпечило необхідні й оптимальні умови для збереження прісноводних систем, а також для людей, що проживають нижче за течією.

Клим додав, що в рамках виконання програми реконструкція на Дністровській гідроелектростанції виконано низку планових робіт із залученням підрядних організацій та своїми силами.

Автор: 

ГЕС (126) електроенергія (4235) Укргідроенерго (276)


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24.07.2023 22:20 Відповісти

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