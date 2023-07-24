Литва передбачила на підтримку української армії 200 мільйонів євро за три роки
На засіданні литовської Ради державної оборони (VGT) під головуванням президента Литви Гітанаса Науседи, де обговорювалася низка питань, серед іншого був розглянутий та в основному ухвалений довгостроковий план підтримки України.
Як ідеться в повідомленні пресслужби президента Литви, довгостроковий план підтримки України передбачає не лише постачання військової техніки, яка є у Литви, але й нової, закупленої; а також навчання українських військових та їх реабілітацію в Литві, передає Укрінформ.
На сайті Міністерства оборони Литви уточнюється, що в плані забезпечення української армії на 2024-2026 роки передбачений бюджет близько 200 млн євро.
Основними напрямками підтримки є закупівля летальних і нелетальних засобів, військова підготовка та тренування, фінансові внески у фонди підтримки, ремонт військової техніки в Литві та навчання особового складу.
Наприкінці червня Литва передала Україні дві установки NASAMS, 10 бронетранспортерів M113 та боєприпаси, після чого загальний обсяг литовської військової допомоги Україні сягнув 500 млн євро.
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