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Відтік капіталу з Росії від початку повномасштабної війни досяг рекордних $253 мільярдів, – Єрмак

рубль,долар

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відтік капіталу з Росії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну досяг рекордних $253 млрд.

"За 2022 рік із РФ пішло $239 млрд – це вчетверо більше, ніж в 2021 році", – написав Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що в першій половині 2023 року відтік становив додаткові $27 млрд.

"Темпи відтоку капіталу досягли 13% ВВП і побили усі можливі рекорди", – додав керівник Офісу президента.

Наприкінці минулого року Банк Росії підвищив прогноз чистого відтоку капіталу з РФ у 2022 році з $246 млрд до $251 млрд, що понад втричі перевищує показник 2021 року ($74 млрд).

Автор: 

капітал (246) росія (14183) Єрмак Андрій (70)


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О, агент Козир точно про це знає. Можна і не перевіряти.
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24.07.2023 18:34 Відповісти
там все точно, він це порахував на кнопках, які закупив для офісу
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24.07.2023 19:01 Відповісти
Нехай порахує скільки МО України вивело.
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25.07.2023 06:21 Відповісти

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