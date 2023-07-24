Відтік капіталу з Росії від початку повномасштабної війни досяг рекордних $253 мільярдів, – Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відтік капіталу з Росії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну досяг рекордних $253 млрд.
"За 2022 рік із РФ пішло $239 млрд – це вчетверо більше, ніж в 2021 році", – написав Єрмак у Telegram.
Він зазначив, що в першій половині 2023 року відтік становив додаткові $27 млрд.
"Темпи відтоку капіталу досягли 13% ВВП і побили усі можливі рекорди", – додав керівник Офісу президента.
Наприкінці минулого року Банк Росії підвищив прогноз чистого відтоку капіталу з РФ у 2022 році з $246 млрд до $251 млрд, що понад втричі перевищує показник 2021 року ($74 млрд).
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User Name #546219
показати весь коментар24.07.2023 18:34 Відповісти Мені подобається 0
Ан Мур
показати весь коментар24.07.2023 19:01 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Orenich #551047
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