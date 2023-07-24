Відтік капіталу з Росії від початку повномасштабної війни досяг рекордних $253 мільярдів, – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відтік капіталу з Росії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну досяг рекордних $253 млрд.

"За 2022 рік із РФ пішло $239 млрд – це вчетверо більше, ніж в 2021 році", – написав Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що в першій половині 2023 року відтік становив додаткові $27 млрд.

"Темпи відтоку капіталу досягли 13% ВВП і побили усі можливі рекорди", – додав керівник Офісу президента.

Наприкінці минулого року Банк Росії підвищив прогноз чистого відтоку капіталу з РФ у 2022 році з $246 млрд до $251 млрд, що понад втричі перевищує показник 2021 року ($74 млрд).