Наслідки санкцій: На ринок рітейлу Росії цьогоріч вийшло 27 нових брендів

За перше півріччя 2023 року на російський ринок рітейлу вийшло 27 нових брендів. Із цього числа 4 рітейлери – російські, 5 – мультибрендові, решта 19 – міжнародні.

Про це пише російське видання РБК із посиланням на дослідження IBC Real Estate.

Число нових відкриттів міжнародних брендів перевищує показник першого півріччя минулого року у 9 разів, наголошують у IBC.

За даними аналітиків, за перше півріччя 2022 року на російський ринок вийшло 2 міжнародні бренди, за підсумками всього минулого року – 15 міжнародних брендів (мінус 22% до першого півріччя 2023 року).

"Високий показник 2023 року пов'язаний із прийняттям остаточного рішення піти багатьох міжнародних брендів, які звільнили не лише площі в торгових центрах, а й ніші, тим самим скоротивши обсяг пропозиції", – пояснила керівниця департаменту досліджень та аналітики IBC Real Estate Єкатеріна Ногай.

Основний обсяг нових виходів у 2023 році припав на другий квартал: 19 брендів проти 8 у першому кварталі. Серед 19 "новачків" максимальну частку склали турецькі бренди – їх виявилося 7. Чотири бренди – з Білорусі, ще чотири були пов'язані з покупкою бізнесу Inditex у Росії арабської Fashion And More Management.

За даними IBC Real Estate, у 2022 році третина (33%) міжнародних брендів ухвалили рішення про вихід із Росії, майже стільки ж (36%) не визначилися з порядком подальшої роботи в країні. Тоді до звіту увійшли 419 брендів, які повідомляли про зміну порядку роботи на території Росії.