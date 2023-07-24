Після підриву Керченського мосту в Криму виник дефіцит пального та зросли ціни на продукти

Після підриву Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму виник дефіцит палива та зросли ціни на продукти.

"Мешканці повідомляють про реальні проблеми з дефіцитом палива, а також зростанням цін на продуктові товари, які виникли внаслідок останніх подій, пов’язаних із підривом так званого "кримського моста", – сказано в повідомленні Представництва президента в АРК.

Водночас представники окупаційної адміністрації намагаються стримати паніку жителів щодо ситуації із постачанням паливно-мастильних матеріалів.

"Вони стверджують, що надання пального "за талонами" – це фейк, який поширюється з метою дестабілізації ситуації в окупованому Криму", – зазначили в Представництві.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 17 липня, на Керченському мосту в окупований Крим внаслідок вибуху впав проліт, рух зупинено. Залізнична частина мосту вціліла.

Уряд Росії оцінив відновлення Керченського мосту в окупований Росією Крим у 1-1,3 млрд руб.