Німеччина підтвердила домовленість із Польщею про ремонт танків Leopard 2 для України
У Берліні підтвердили, що досягли згоди з польськими колегами щодо ремонту танків німецького виробництва, які отримали пошкодження на фронті в Україні.
Про це заявив речник Міноборони ФРН Мітко Мюллер на брифінгу в Берліні, передає Укрінформ.
"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", – сказав Мюллер.
Він назвав німецько-польські зусилля успішними. Суми та пропускну спроможність Мюллер називати не став.
Раніше було оголошено, що на німецьких підприємствах уже розпочинаються роботи по моделях 2А5 і 2А6. Речник не виключив, що в подальшому ці типи танків зможуть ремонтувати не лише в Німеччині.
Як повідомлялося, раніше німецький уряд відмовився від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні. Причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони
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