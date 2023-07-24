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Німеччина підтвердила домовленість із Польщею про ремонт танків Leopard 2 для України

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У Берліні підтвердили, що досягли згоди з польськими колегами щодо ремонту танків німецького виробництва, які отримали пошкодження на фронті в Україні.

Про це заявив речник Міноборони ФРН Мітко Мюллер на брифінгу в Берліні, передає Укрінформ.

"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", – сказав Мюллер.

Він назвав німецько-польські зусилля успішними. Суми та пропускну спроможність Мюллер називати не став.

Раніше було оголошено, що на німецьких підприємствах уже розпочинаються роботи по моделях 2А5 і 2А6. Речник не виключив, що в подальшому ці типи танків зможуть ремонтувати не лише в Німеччині.

Як повідомлялося, раніше німецький уряд відмовився від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні. Причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони

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Німеччина (1881) Польща (2428) ремонт (1471) танк (71)


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