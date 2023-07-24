Литва закликала ЄС збільшити експорт зерна з України через країни Балтії

Литва закликала Європейську Комісію посилити маршрут експорту зерна з України через країни Балтії.

Про це в спільному листі, який опублікувало МЗС Литви, написали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас, передає Європейська правда.

Литовські міністри заявили, що маршрут між Україною та країнами Балтії може стати "життєздатною і довгостроковою альтернативою" для експорту зерна з України.

На їхню думку, поліпшення інфраструктури коридору та спрощення перевалки вантажів між різними залізничними шляхами допоможе збільшити пропускну здатність.

Крім того, зазначають вони, спрощення адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження "зелених ліній" і перенесення митного оформлення до портів країн Балтії дали б змогу в кілька разів збільшити обсяги перевезень сільськогосподарської продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

"Морські порти країн Балтії мають великі можливості з перевалки сільськогосподарської продукції – 25 млн тонн на рік тільки зерна", – йдеться в листі.

Міністри запропонували ЄК активно співпрацювати з усіма державами-членами ЄС для забезпечення транзиту української продукції та оцінили запропоновані Литвою конкретні заходи щодо зміцнення альтернативного балтійського маршруту.

Раніше генеральний директор Клайпедського порту Альгіс Латакас заявив, що головний порт Литви міг би перевантажити 10 млн тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу до узбережжя Балтійського моря залишається складною.

Як повідомлялося, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.