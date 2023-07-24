Шість румунських кораблів були в порту "Рені" під час нічної атаки Росії дронами

У порту "Рені" було шість румунських кораблів під час нічної атаки Росії дронами по українських портах на Дунаї.

Як пише румунське видання Mediafax, судна не постраждали й відразу після атаки залишили порт і евакуювались на румунську сторону Дунаю. Румунські моряки бачили та чули вибухи в порту, передає LIGA.net.

Румунія не стала вводити обмеження для судноплавства після атаки на "Рені" та "Ізмаїл". Румунські порти на Дунаї та поромна переправа Ісакча-Орлівка працюють у звичайному режимі.

За заявою румунського Міністерства нацбезпеки та оборони, атака на українські дунайські порти не несе прямої військової загрози територіальним водам Румунії.

"Удари по портовій інфраструктурі – ще одне свідчення намірів РФ підірвати експорт українського зерна на світові ринки. Румунія підтримає Україну в розширенні експорту зерна", – прокоментував російську атаку прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Як повідомлялося, вночі 24 липня унаслідок ворожої атаки у порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", цієї ночі окупанти здійснили майже 4-годинну атаку дронами "Shahed-136" по портовій інфраструктурі Дуная. Силами ППО було знищено три дрони.

"Унаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", – зазначили військові.