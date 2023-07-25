Реальний ВВП України за другий квартал виріс на 21% порівняно з минулим роком, – ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у другому кварталі 2023 року по відношенню до другого кварталу 2022 року склало близько 20-21%.

"Поки що стрімке зростання. Але буде суттєве уповільнення у другому півріччі", – повідомили в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

У щомісячному економічному моніторингу за червень ІЕД зазначив, що однією з причин високих темпів зростання економіки, який інститут у червні оцінив у 15,3% порівняно з 20,9% у травні та майже 22% квітні, є низька база порівняння в аналогічному періоді 2022 року.

Вказується, що підрив дамби Каховської ГЕС призвів до погіршення показників у металургії та видобутку залізняку, реальна валова додана вартість (ВДВ) у видобувній галузі залишилася на рівні минулого року, при цьому енергетика через ремонт показала гірші показники, ніж у червні 202 року.

Інститут зазначив, що в червні на відміну від січня-травня показники в сільському господарстві відображають ще й рослинництво, і, за оцінкою ІЕД, реальна валова вартість у галузі зросла на 3,4%.

Згідно з моніторингом, продовжується подальше відновлення у низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року утримало зростання в секторі на рівні близько 20%. Водночас ВДВ переробної промисловості залишилася суттєво нижчою за рівень довоєнного 2021 року.

Інститут зазначив, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті у червні продовжила зростати високими темпами, але з низькою бази.

У моніторингу також уточнюється, що з урахуванням оголошених Держстатом показником ІЕД переглянуло показники падіння реального ВВП за перший квартал цього року порівняно з першим кварталом минулого року до 10,5% із попередньої оцінки близько 13%.

Нацбанк України наприкінці квітня покращив прогноз зростання економіки країни у 2023 році до 2% з 0,3% у січневому прогнозі, оцінюючи спад у першому кварталі у 13,5%. Міністр фінансів Сергій Марченко у середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% із 1%.