Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі, – Держдеп США

У США на тлі низки ударів Росії по Одесі, дунайській інфраструктурі та інших зловмисних дій Кремля вважають, що Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (РФ, – ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сталася атака на Дунаї", – зауважив Міллер.

Він зазначив, що Сполучені Штати продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.

Водночас Міллер підкреслив, що ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку саму кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів "просто неможливо".

Як повідомлялося, в ніч на 24 липня окупанти здійснили майже 4-годинну атаку дронами Shahed-136 по портовій інфраструктурі Дуная. Силами ППО було знищено три дрони.