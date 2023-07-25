Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі, – Держдеп США
У США на тлі низки ударів Росії по Одесі, дунайській інфраструктурі та інших зловмисних дій Кремля вважають, що Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу, передає Укрінформ.
"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (РФ, – ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сталася атака на Дунаї", – зауважив Міллер.
Він зазначив, що Сполучені Штати продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.
Водночас Міллер підкреслив, що ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку саму кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів "просто неможливо".
Як повідомлялося, в ніч на 24 липня окупанти здійснили майже 4-годинну атаку дронами Shahed-136 по портовій інфраструктурі Дуная. Силами ППО було знищено три дрони.
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