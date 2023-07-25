Попри вимоги Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом", 24 липня окупанти перевели енергоблок №4 на Запорізькій АЕС у стан "гарячий зупин".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин", – наголошують у компанії.

Атомники нагадали, що після підриву Росією 6 червня греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької АЕС охолоджувальною водою.

"Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники "Росатома" про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання", – попередили в "Енергоатомі".

Президент компанії Петро Котін звернувся до Офісу генпрокурора, оскільки дії російських окупантів "містять ознаки кримінальних правопорушень", зокрема статті 267, 274, 258, 14 .

"Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання", – зазначив він.

За словами Котіна, використовуючи стратегічний об’єкт як військову базу і приймаючи подібні рішення – щодо переведення реактора у стан гарячого зупину, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.