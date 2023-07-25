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Новини
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Окупанти перевели енергоблок №4 на Запорізькій АЕС у стан "гарячий зупин"

заес

Попри вимоги Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом", 24 липня окупанти перевели енергоблок №4 на Запорізькій АЕС у стан "гарячий зупин".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин", – наголошують у компанії.

Атомники нагадали, що після підриву Росією 6 червня греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької АЕС охолоджувальною водою.

"Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники "Росатома" про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання", – попередили в "Енергоатомі".

Президент компанії Петро Котін звернувся до Офісу генпрокурора, оскільки дії російських окупантів "містять ознаки кримінальних правопорушень", зокрема статті 267, 274, 258, 14 .

"Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання", – зазначив він.

За словами Котіна, використовуючи стратегічний об’єкт як військову базу і приймаючи подібні рішення – щодо переведення реактора у стан гарячого зупину, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

Автор: 

енергетика (396) Енергоатом (1199) Запорізька АЕС (343)


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25.07.2023 11:18 Відповісти
Покищо не бачу в цьому сенсу."Горячий зупин" це розігрів реактору до номінальних параметрів за рахунок енергії главних циркнасосів та електричних нагривачив.Ядерной реакции немає,тіплозьому немає.
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25.07.2023 13:57 Відповісти
у реакторі є електричні нагрівачі? Навіщо?
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25.07.2023 15:45 Відповісти
Так.Це є такий пристрій- компенсатор тиску.Він стабілізує тиск в 1 контури(реакторі) за рахунок вмикання нагрівачив або спрінклерів с водой холодной петли в величезний діжці,з'еднаной з 1 контуром.Для розігріва іх також використовують.
Йода ніякого там зараз немає.Реактор ще не працює.
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25.07.2023 20:09 Відповісти
В цьому "гарячому" стані у ньому є активний йод? Чи пора уже пити таблетки?
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25.07.2023 17:25 Відповісти

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