Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на території Запорізької АЕС

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни на переферії Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає пресслужба Агентства.

Зазначається, що під час огляду 23 липня фахівці МАГАТЕ побачили кілька мін у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметрами станції.

Експерти повідомили, що міни закладені в зоні обмеженого доступу, куди не може потрапити персонал, який обслуговує станцію, та направлені в бік від майданчика.

Водночас під час обходу спостерігачі не виявили жодних об'єктів на внутрішньому периметрі станції.

"МАГАТЕ було відомо про розташування мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда повідомила про це станції, і їй сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні контролю військових", – додав Гроссі.

Утім, наявність вибухових речовин на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки, а також створює додатковий психологічний тиск на персонал станції, наголосив очільник МАГАТЕ.

Зазначається, що МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів АЕС, зокрема до енергоблоків №3 та №4, які "викликають особливий інтерес".

Як повідомлялося, у липні супутник зафіксував появу невідомих об’єктів на даху енергоблока №4 Запорізької АЕС. Раніше ЗСУ попередили, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на окупованій АЕС, адже на дахах двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації. Однак очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС наразі зменшується.