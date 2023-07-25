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Новини
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Один із найбільших швейцарських банків попередив клієнтів з Росії про закриття рахунків

julius,baer

Один із найбільших швейцарських банків Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у Росії, про майбутнє закриття їхніх рахунків.

Як пише російський Forbes, про це повідомила консалтингова компанія Main Partner Trust у Telegram. Журналісти ознайомилися з копією листа, справжність якого підтвердив один із клієнтів Julius Baer.

Зазначається, що банк повідомив клієнтів, що всі ділові відносин з ними будуть припинені не пізніше 31 грудня.

"У зв'язку з поточними обставинами та обмеженнями ... банк більше не може пропонувати Вам відповідні та комплексні послуги з управління активами, що відповідають нашим стандартам", – йдеться у листі.

У ньому також наголошується, що всі угоди та контракти – наприклад, кредитні договори – будуть припинені з 30 вересня. Після цього банк надаватиме лише обмежені послуги. З 1 серпня банк запровадить кілька додаткових комісій: зокрема, квартальну плату за обслуговування у 2250 франків (приблизно $2590).

Банк попросив клієнтів надати запитану інформацію, яка дозволить розпочати процес закриття рахунків та переказу грошей на інші рахунки.

Ще у травні Julius Baer повідомив російських та білоруських клієнтів про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Тоді банк надіслав повідомлення, що інвестиційні рахунки клієнтів будуть ізольовані від інших активів. Julius Baer повідомив, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива.

Автор: 

банки (6954) росія (14183) Швейцарія (377)


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Глупая политика. Кто держит деньги в швейцарских банках. Только ворье и уголовники. Их надо поддерживать чтобы дальше грабили рашку.
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25.07.2023 10:31 Відповісти
Нехай в Китаї тримають свої гроші. Ще міцніше Сі візьме за яйця пу.
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25.07.2023 11:08 Відповісти
Говорять что банк Аваль працюе у раши и ДОПОМАГАЕ раше вирішувати фінансови питання
А ШЕ ВІН ОБСЛУГОВУЕ ПЕНСІЙНІ КАРТИ В УКРАЇНІ . Чому влада досі не припинила це неподобство ??? Аваль обслуговуе війну хутина ( і не тількі у раши)
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25.07.2023 10:32 Відповісти
Единственный кого боятся швейцарские банки это Минюст США. Выполнят любой каприз. Потому что американцы их всегда жестко раком ставят.
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25.07.2023 10:39 Відповісти
нікого і нічого вони не бояться. справа тут в тому, що для більшості фінансових установ Швейцарії репутація не пустий звук, вся їх стабільність базується на репутації.
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25.07.2023 11:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ndTbiDQjbiE
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25.07.2023 11:24 Відповісти
Їх стабільність базується на найміцнішій і найчисленішій армії в Європі - швейцарській

А ви про якусь "репутацію"
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25.07.2023 12:56 Відповісти
та да. якщо їх всі три сержанти зберуться до купи, то решта, п'ять рядових, вже навіть не ************. знесуть кого хочеш. а на крайній випадок в них цілий генерал на заначці є.
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25.07.2023 13:00 Відповісти

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