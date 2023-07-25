БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 951 5

Ціни на пшеницю підстрибнули до максимуму за п’ять місяців після російських атак на одеські порти

зерно

Ціни на пшеницю 25 липня зросли до п’ятимісячного максимуму на тлі атаки РФ на українські порти.

Як пише Financial Times, фʼючерси на пшеницю, які торгуються в Чикаго, зросли на 2,6% до $7,7725 за бушель, що стало найвищим показником із середини лютого, передає Forbes.

Зазначається, що рекордного рівня ціни на пшеницю досягли раніше цього року. Росія і Україна виробляють близько 30% пшениці, яка продається у світі, і це викликає побоювання щодо її нестачі.

Ціни також зросли минулого тижня після того, як Росія вийшла з угоди за посередництва ООН щодо експорту українського зерна через Чорне море.

Як повідомлялося, у ніч на 24 липня внаслідок російської атаки у порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.

19 липня ворог атакував зернові термінали та портову інфраструктуру в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Зокрема, пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Автор: 

зерно (1868) ціни (3443) зернові (1151)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И где та толпа проплаченных "комментаторов", которая вопила "Украина ни на что не влияет"? А? Покажитесь?
Ну, как вам "не влияние"? И это еще жнива не закончились, это еще итоги агро-года не подведены. Это только прелюдия к предстоящей катастрофе.
Вы еще, падло, уговаривать будете Украину принять горы оружия, лишь бы она хлеб растила. Бесплатно принять.
А Украинцы хорошо помнят, кто как поступил во время агрессии рф против Украины. Все помнят, досконально, каждый жест, каждое публичное слово, каждый поступок. Начинается время расплаты, горькой расплаты.
показати весь коментар
25.07.2023 17:09 Відповісти
Брехня.Україна ,росія й Казахстан виробляють близько 40-66відсотків,це тільки хлібу,а є ще олія, кукурудза,рапс та інше....Нас недооцінюють.До кризи нам взагалі казали,що ми ніхто й зовуть нас ніяк.,а з'ясувалось:- он воно що...?То ми маємо жити як люди,а не так як нам кажуть.
показати весь коментар
25.07.2023 18:03 Відповісти
щоб жити як люди, для початку потрібно перестріляти Ze мразь.
показати весь коментар
26.07.2023 10:19 Відповісти
Готовлять до подорожчення хлібопродуктів
Нехай краще згниє
Всі подорожчення починались / у мозамбікі неурожай пшениці /
показати весь коментар
25.07.2023 18:05 Відповісти
Повелися на криворуконаписаний заголовок статті? А почитати всю статтю і мозок увімкнути? Мова йде про зростання цін на пшеницю на міжнародних біржах, а не в Україні.
показати весь коментар
26.07.2023 00:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 