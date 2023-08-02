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Новини
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Мін’юст подав позов про конфіскацію заводу російського сенатора Калашніка у Конотопі

мотордеталь

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді конфіскації майна до російського підприємця і сенатора Сергія Калашніка.

Як повідомляє пресслужба міністерства, він брав участь у голосуванні за прийняття федеральних законів стосовно незаконої анексії територій України та був причетний до сприяння в підготовці РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Предметом позову є стягнення в дохід держави є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

За даними на сайті підприємства, "Мотордеталь-Конотоп" – це єдиний у Східній Європі великий виробник гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, який постачає свою продукцію у 31 країн світу.

До його структури входять чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи. На заводі працює понад 800 співробітників.

Автор: 

завод (735) Конотоп (5) конфіскація (334) Мін’юст (631) росія (14183)


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Якого в )(уя "сенатора"?! У них госдупа а не сенат! Цензора, ви що з )(уя )(уйла зірвались?!
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02.08.2023 19:42 Відповісти
Скільки вже людей загинули, а завод ще москалика... Гарна держава Україна, гуманна...
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03.08.2023 08:19 Відповісти

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