Із українців за пів року зібрали майже 4 мільярди "податку на Google", – Гетманцев

За шість місяців 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету близько 3,8 млрд грн "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Загалом за результатами декларування за другий квартал 2023 року особами-нерезидентами- платниками податку задекларовано 13 млн євро та $39,4 млн або 1,9 млрд грн, що на рівні першого кварталу 2023 року", – зазначив він.

За його даними, станом на 1 серпня зареєстровано 94 платників податку.

Найбільші суми за результатами другого кварталу були сплачені такими компаніями: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.

"Знаю, всіх цікавить скільки у 2023 році податку на Google сплатив Onlyfans? $928,2 тис", – додав Гетманцев.

Також нардеп уточнив, що у 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.

Як повідомлялося, із початку року та станом на кінець травня міжнародні компанії сплатили 3,2 млрд грн "податку на Google". Зокрема, за перший квартал року було зібрано 1,9 млрд грн податку.

у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Переваж

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?