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Новини
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Із українців за пів року зібрали майже 4 мільярди "податку на Google", – Гетманцев

ндс,google,гетманцев

За шість місяців 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету близько 3,8 млрд грн "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Загалом за результатами декларування за другий квартал 2023 року особами-нерезидентами- платниками податку задекларовано 13 млн євро та $39,4 млн або 1,9 млрд грн, що на рівні першого кварталу 2023 року", – зазначив він.

За його даними, станом на 1 серпня зареєстровано 94 платників податку.

Найбільші суми за результатами другого кварталу були сплачені такими компаніями: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.

"Знаю, всіх цікавить скільки у 2023 році податку на Google сплатив Onlyfans? $928,2 тис", – додав Гетманцев.

Також нардеп уточнив, що у 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.

Як повідомлялося, із початку року та станом на кінець травня міжнародні компанії сплатили 3,2 млрд грн "податку на Google". Зокрема, за перший квартал року було зібрано 1,9 млрд грн податку. 

у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Переваж

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: 

Google (587) податки (2413) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+24
А рєзніков списдив із подєльніками 36 млрд. Відчуйте перемогу.
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11.08.2023 11:17
+21
ЗЕлений підар...
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11.08.2023 11:18
+17
А скільки зібрали з підприємств, які знаходяться у кацапській власності? Скільки зіьрано із самих слуг, які прийшовши у Раду тимчамово безробітними, маючи у власності лише велосипед у кращому випадку, за три роки стали мільйонерами? А! Я забув! Збирати нічого - декларацій нема!
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11.08.2023 11:20
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І тут українців поскубли
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11.08.2023 11:17 Відповісти
А рєзніков списдив із подєльніками 36 млрд. Відчуйте перемогу.
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11.08.2023 11:17 Відповісти
ЗЕлений підар...
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11.08.2023 11:18 Відповісти
І це тільки мені.
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11.08.2023 11:19 Відповісти
Большой пиар мелкого засранца,расскажите лучше про его деятельность в экономике и про контакты его мамы с укроборонпромом.
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11.08.2023 11:19 Відповісти
А цьому аби збирати з когось. Коли ти вже падло вдавишся?
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11.08.2023 11:20 Відповісти
Про що ця інформація???
ні про що..піар гетманцева на порожньому місці
Голова комітету...
-це головка члєновредітеля
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11.08.2023 11:20 Відповісти
Информация про то что украинцев, которые пользуются иностранными сервисами, дополнительно обобрали.
Иностранным компаниям пох, гетьманцеву хорошо, украинцев снова раздели, а налоги разворовали зелёные мрази.
Вот и весь смысл этого закона про налог на гугл.
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11.08.2023 12:21 Відповісти
Не "гони хвилю".Якщо ми хочемо ввійти в Євросоюз як повноправні і "притомні" ,то потрібно виконувати їх закони.Ця зелена гетьманьцевськапика пропонує використовувати безкоштовно яндекс?
Воно чмо зеленокацапське виконання нормального європейського закону подає в негативному світлі,замість того,щоб прокоментувати своє зловживання пробілами в наших законах,та афери своєї мамаші.
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11.08.2023 13:36 Відповісти
А скільки зібрали з підприємств, які знаходяться у кацапській власності? Скільки зіьрано із самих слуг, які прийшовши у Раду тимчамово безробітними, маючи у власності лише велосипед у кращому випадку, за три роки стали мільйонерами? А! Я забув! Збирати нічого - декларацій нема!
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11.08.2023 11:20 Відповісти
Чуєш Гетманцев, бачиш Сівковича кацапського посіпаку, зрадника України.
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11.08.2023 11:21 Відповісти
Молодец этот Данила, профессионально "ощипывает" 73% дурачков, плохо только то, что вместе с ними страдают и вменяемые граждане.
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11.08.2023 11:21 Відповісти
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11.08.2023 11:24 Відповісти
Рахункова палата США (U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO) та Агентство США з міжнародного розвитку (англ. United States Agency for International Development, USAID) з залученням Рахункової палати України починає перевірку гуманітарного і медичного напрямку використання Україною допомоги США. Це перший і не останній комплекс перевірок які планує США на 2023-перша половина 2024 р. При всій своїй об'ємності суть цього заходу - юридична легалізація даних розвідувальних служб США і міністерства фінансів США щодо використання владою України допомоги США, які узагальнені і подані президенту США Байдену в липні 2023.(див. Висновки міністерства фінансів США https://link.medium.com/7mGi0WnIaCb )

Це дуже погана ознака для режиму Зеленського. Процедура легалізації даних означає що Білий Дім вирішив не обмежуватись кулуарними розмовами, а переводить це питання в ранг офіційного розслідування. Навряд чи реальні дії влади США почнуться до листопада 2024, але до цього локальні варіанти можливі і раніше.
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11.08.2023 11:28 Відповісти
а як там податкова амністія? Багато назбирали кловани?
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11.08.2023 11:31 Відповісти
Від того , що ви тут матюкаєте і проклигаєте підарів нічого не змінеться ! Щоб змінилося , треба їх вбивати !
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11.08.2023 11:33 Відповісти
мерзоти .скоти .непотріб----це не подадаток на гугл чи нетфлікс---це новий податок на нас....та скільки ще ця наволоч буде пити кров українців.
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11.08.2023 11:37 Відповісти
до того часу поки ти будеш сидіти на дивані,чи ти думаєш ти тут прийдеш,щось напишеш і вони почнуть каятися перед тобою?
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11.08.2023 11:42 Відповісти
хто де сидить мудило не твоє собаче діло...є один спосіб змінити навалоч-вибори.
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11.08.2023 14:59 Відповісти
У всі часи доля шпійонів незавидна. Серед шпійонів в Україні нійбільш зухвалий типок це Гетьманцев.
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11.08.2023 11:57 Відповісти
яка гидка пика у цього фсбЕшного тварюки
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11.08.2023 11:58 Відповісти
так він з пархатих укГаінців!!
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11.08.2023 12:09 Відповісти
шпіон гетьманцев розкажи краще куди далі гроші з бюджету пропадають, і чому нашу армію фінансують платники податків з США і ЕС
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11.08.2023 12:28 Відповісти
Гнидьманцев ще досі не у СІЗО СБУ?
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11.08.2023 12:43 Відповісти
Зелена падаль з 95 кварталу ніяк не нажреться. Повісять вас,*****,після війни. Втікти не встигнете.
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11.08.2023 12:45 Відповісти
Гугл - придумав і розвинув бізнес, українці вклали свої зароблені. А яким боком до цього Гейманцев?
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11.08.2023 12:57 Відповісти
Гугл платить цей податок в кожній країні, де працює. Вивчайте предмет
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23.08.2023 15:50 Відповісти
Що буде швидше: помічник ФСБшника Сівковича,Гетьманцев,сяде,втіче в рф чи його повісять на березі?
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11.08.2023 13:05 Відповісти
******* вже порахувало....
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11.08.2023 13:18 Відповісти
Украина - единственная страна в мире, которая берет НДС с экспортеров услуг... Нет у меня культурных слов для коментария...
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11.08.2023 14:00 Відповісти
Багато хто колись мав бізнес с гугл але після того як почали збирати податки 30% просто закрили бізнес. В нашій країні бізнес розвиватися ніколи не буде. Скоро і це помре що є.
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11.08.2023 14:05 Відповісти
Редактори, ви хоча б аватарку трошки змінили... чи не хочете платити дизайнерам?

А стосовно податку, то аби тільки ці гроші на ЗСУ йшли!
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11.08.2023 15:23 Відповісти
Бл... Люди, якщо ви не хочете платити податки, то їдьте десь до аборигенів і живіть там собі щасливі! Я хочу, щоб в ЗСУ, лікарів, викладачів були нормальні зарплати. Щоб пенсії були достойні! Шо за люди! 2+2 не здатні навіть скласти в себе в голові!
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23.08.2023 09:22 Відповісти
І добре, що зібрали! Тепер головне - щоб ці кошти пішли на ЗСУ. Все аби приблизити нашу перемогу!
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23.08.2023 10:34 Відповісти
Ох уж ці маніпуляції. Цей податок є у всьому світі. Він необхідний для нормальної роботи ринку реклами. Але головне писати проти. Ну так.
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23.08.2023 15:49 Відповісти

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