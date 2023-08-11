"Укрзалізниця" співпрацює з польською компанією, яка так і не вийшла з ринку Росії

Державне акціонерне товариство "Укрзалізниця" продовжує розширювати співпрацю з польською компанією Laude Smart Intermodal S.A., яка так і не вийшла з російського ринку, а її російська "дочка" ТОВ "Лауде", що потрапила під українські санкції, просто змінила назву на "Смарт Контейнер", навіть не приховуючи польського власника.

Як пише УНІАН, "Укрзалізниця" оголосила про співпрацю із Laude Smart Intermodal S.A. у травні.

Зокрема, під час участі у Transport logistic 2023 у Мюнхені делегація державної компанії підписала меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з польською залізничною компанією. Не дивлячись на те, що Laude залишалася на російському ринку – навіть після того, як президент Володимир Зеленський Указом від 28 січня 2023 року № 50/2023 ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо її російської "дочки" – ТОВ "Лауде".

Посадові особи "Укрзалізниці" домовилися розвивати з польською компанією співробітництво щодо залізничних перевезень вантажів. Вже наприкінці липня глава правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив про відкриття замовлень на послугу перевезення контейнерів інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст: Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці. Серед партнерів держкомпанії була зазначена та сама Laude Smart Intermodal S.A.

Польська компанія прибрала зі свого сайту laude.pl згадку про роботу у Москві, Магнітогорську й навіть Донецьку. Але ця інформація залишається доступною у вебархіві. При цьому її річна виручка за 2022 рік склала 5,38 млрд рублів, а чистий прибуток – 241 млн рублів.

Для приховування зв’язку із Польщею "дочка" Laude у Російській Федерації змінила назву на ТОВ "Смарт Контейнер", але залишивши старі реквізити (ІПН 3906979334, ОДРН 1163926050562), адресу (РФ, м. Калінінград, вул. С. Разіна, б. 27) та власників. Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб РФ, 65% у статутному капіталі компанії належить польській Laude Smart Intermodal S.A., а 35% – російському ТОВ "Хост Рейл".

Власником 60% у статутному капіталі ТОВ "Хост Рейл" у держреєстрі вказаний Шаміль Баішев, який є гендиректором ТОВ "Смарт Контейнер" (колишнє ТОВ "Лауде") та просуває інтереси польської компанії в Росії. Доречі, обидві компанії зареєстровані за однією адресою.