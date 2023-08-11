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Новини
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Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС зросли за тиждень ще на 2 гривні за літр

бензин,заправка,азс

За тиждень, з 4 до 11 серпня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,96 грн і склала 51,94 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,98 грн – до 53,92 грн/л, а дизельне пальне – на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 3 грн: бензини марки А-95 – до 54,99 грн/л, А-95-преміум – до 56,99 грн/л, дизпаливо – до 54,99 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здорожчали на 2 грн: бензин А-95 – до 49,9 грн/л, бензин А-95+ – до 50,9 грн/л, дизпаливо – до 48,9 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95-преміум – до 50,5 грн/л, бензин А-92 – до 49 грн/л, дизельне пальне – до 50 грн/л.

Паливо у мережі UPG здорожчало на 2,5 грн: бензини марки А-95 – до 53,4 грн/л, А-95-преміум – до 55,4 грн/л, ДП – до 51,5 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, Chipo, SOCAR, "Укр-Петроль" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-3 грн за літр.

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АЗС (1587) бензин (1106) ціни (3437) дизпаливо (1282)


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Топ коментарі
+15
А що, економіка в нас росте, доходи населення ростуть, можна й ціни підносити. Зараз паливо, а за ним продукти, там і тарифи... Треба ще податків добавити, Гетьманцев, напевно про то думає...
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11.08.2023 13:04
+6
******* влада у особі гетьманцева радо протирає руки
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11.08.2023 13:13
+4
феодали напевно підвищують відсоток для фонду зе-клоуна та притули.
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11.08.2023 13:06
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А що, економіка в нас росте, доходи населення ростуть, можна й ціни підносити. Зараз паливо, а за ним продукти, там і тарифи... Треба ще податків добавити, Гетьманцев, напевно про то думає...
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11.08.2023 13:04 Відповісти
Це він думає є - "мистецтво общипування гусака так, щоб він не кричав"
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11.08.2023 13:19 Відповісти
Зараз дуже вдалі часи для щипачів, бо під час військового стану протести заборонено.
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11.08.2023 13:23 Відповісти
Якось так є, що в нас для них завжди вдалі часи...
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11.08.2023 13:25 Відповісти
феодали напевно підвищують відсоток для фонду зе-клоуна та притули.
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11.08.2023 13:06 Відповісти
Терзають смутні сумніви , що Брент піде до 200 за барель...
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11.08.2023 13:06 Відповісти
Це тобі Путін сказав?
Так, газ в Європі уже по 5000 у.е., тепер на черзі нафта....
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11.08.2023 13:38 Відповісти
Біржові бики... Для них путін мєлка сошка...
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11.08.2023 14:03 Відповісти
******* влада у особі гетьманцева радо протирає руки
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11.08.2023 13:13 Відповісти
Просто "****" влада - тому що до України вона має таке ж відношення, як морська свинка до моря і до свиней...
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11.08.2023 13:43 Відповісти
ждем радостно-победоносной новости от пид@ра гетьманцева о величайших успехах в экономике в сфере сборе налогов ублюдки,твари!!!!цены ростут на все с постоянной закономерностью,где тот же рост доходов????
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11.08.2023 13:15 Відповісти
Звідки зростання доходів при розваленій економіці? Тут вони можуть тільки гроші друкувати..
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11.08.2023 13:18 Відповісти
Экономика падает,цены растут,госчинушки работают по удаленке в Майями,выборы отменяют - веселое время.
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11.08.2023 13:22 Відповісти
а член..комітету
гетманцев
сказав що у всьому виноват
ГУУГЛ
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11.08.2023 13:24 Відповісти
Слава великому єкономисту мародеру гетманцеву та шмигалю шоб Ви виздихали з своеєю ненажерливістю с акцизами ндс в воений час тепер все ляже в товари і ціни полетять гниди
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11.08.2023 13:34 Відповісти
Українчики мають те, за що в 19 році голосували. Можна поржать...
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11.08.2023 13:47 Відповісти
Так воно робиться весь час. Спочатку піднімають ціни на...%, тоні найвеличнійчий виступає з гнівною промовою, де "разносить" на попів своїх поплічників, тоді скидають ціни на 10 копійок і ура! Перемога! Добрий президент переміг поганих чиновників! Вибори-вибори...
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11.08.2023 13:49 Відповісти
Мабуть нема чим зернотрейдерам ПДВ повертати. Такий собі бізнес для держави - в мінус.
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11.08.2023 13:59 Відповісти
зелені баригі та їх посіпаки заробляють на війни ...
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11.08.2023 14:45 Відповісти

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