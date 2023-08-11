Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС зросли за тиждень ще на 2 гривні за літр

За тиждень, з 4 до 11 серпня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,96 грн і склала 51,94 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,98 грн – до 53,92 грн/л, а дизельне пальне – на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 3 грн: бензини марки А-95 – до 54,99 грн/л, А-95-преміум – до 56,99 грн/л, дизпаливо – до 54,99 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здорожчали на 2 грн: бензин А-95 – до 49,9 грн/л, бензин А-95+ – до 50,9 грн/л, дизпаливо – до 48,9 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне теж на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95-преміум – до 50,5 грн/л, бензин А-92 – до 49 грн/л, дизельне пальне – до 50 грн/л.

Паливо у мережі UPG здорожчало на 2,5 грн: бензини марки А-95 – до 53,4 грн/л, А-95-преміум – до 55,4 грн/л, ДП – до 51,5 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, Chipo, SOCAR, "Укр-Петроль" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-3 грн за літр.