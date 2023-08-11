Рубль йде на дно: Курс російської валюти впритул наблизився до позначки 100 рублів за доллар (оновлено)

Курс долара та євро на Московській біржі продовжує падати, оновлюючи мінімуми з березня 2022 року.

Вдень у п'ятницю курс американської валюти піднімався вище 98 рублів, європейської – вище 108 рублів. Ближче до закриття торгів рубль впав нижче психологічної позначки 99 рублів за доллар вперше з 25 березня 2022 року, пише місцеве видання "Коммерсант".

Станом на 16:27 американська валюта торгувалася на рівні 99,0453 рубля за долар.

Своєю чергою євро в ході торгів взяв позначку 109 руб. Станом на європейська валюта торгувалася лише на рівні 109,008 руб.

Загалом із початку серпня долар та євро подорожчали щодо рубля ще на 7%, а з початку року – на 38% та 42% відповідно.

При цьому до долара рубль вперше за 9 років падає сьомий місяць поспіль, незважаючи на те, що нафта коштує рекордно дорого з початку року, а нафтові доходи російської економіки в липні встановили максимум за 10 місяців, пише видання.

"Крах рубля вже запустив розкручування інфляційної спіралі, і зупинити її можна, тільки повернувши долар нижче 90", – прокоментував економіст Євген Суворов. А для цього Центробанк РФ може бути змушений "смикнути стоп-кран", різко підвищивши ключову ставку.

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За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.