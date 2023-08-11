Рубль йде на дно: Курс російської валюти впритул наблизився до позначки 100 рублів за доллар (оновлено)
Курс долара та євро на Московській біржі продовжує падати, оновлюючи мінімуми з березня 2022 року.
Вдень у п'ятницю курс американської валюти піднімався вище 98 рублів, європейської – вище 108 рублів. Ближче до закриття торгів рубль впав нижче психологічної позначки 99 рублів за доллар вперше з 25 березня 2022 року, пише місцеве видання "Коммерсант".
Станом на 16:27 американська валюта торгувалася на рівні 99,0453 рубля за долар.
Своєю чергою євро в ході торгів взяв позначку 109 руб. Станом на європейська валюта торгувалася лише на рівні 109,008 руб.
Загалом із початку серпня долар та євро подорожчали щодо рубля ще на 7%, а з початку року – на 38% та 42% відповідно.
При цьому до долара рубль вперше за 9 років падає сьомий місяць поспіль, незважаючи на те, що нафта коштує рекордно дорого з початку року, а нафтові доходи російської економіки в липні встановили максимум за 10 місяців, пише видання.
"Крах рубля вже запустив розкручування інфляційної спіралі, і зупинити її можна, тільки повернувши долар нижче 90", – прокоментував економіст Євген Суворов. А для цього Центробанк РФ може бути змушений "смикнути стоп-кран", різко підвищивши ключову ставку.
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За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.
Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.
Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
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Зараз біржа показує 99.43 сруб за 1 бакс.
Або на 0,002 цента дешевше за афгані.
Плачі Салавьйова https://t.me/SerpomPo/21816
Думаю санкції у вигляді ударів дронами та ракетами з цим впораються.
Но мне это фиолетово, тк моя жизнь зависит от того что просиходит в моей стране... А в моей стране жеткая зарегулированность. Моя страна единственная страна в мире облагает НДС экспортеров услуг...
бункерный плешивый путлер поднял рашку с колен и епнул об землю
Таки українська економіка і банківська сфера від'єдналася від кацапської. Ні разу такого не було, щоб гривня не залежала від курсу рубля, і ось воно сталося.
Тому прийдеться змиритись з рівнем цін як узахідних сусідів....
Не бачу проблем для кацапів. Ще ж більше за нафту дерев'яних отримають.
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Здохніть краще, ВСІ, мокшане.
Хоча що дефолт для Росії?
Перестануть платити зарплати і пенсії але нічого не зміниться на мітинги кацапи не вийдуть за висновком як вони говорять
Добрий цар погані бояри
Тому бидлотний народ згодний бути і в інфляції і в дефолті але грабувати і вбивати бо нічого кращого не вміють
кацапи- це ще більші раби, а їхній бункерний гоблін - набагато жорстокіший. Тому максимум що вони будуть робити - це втікати якщо багатший, або підкорюватись якщо бідний. От і все
а 15 років назад в Україні була повномасштабна війна проти "втАрой арміі мірА"??