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Рубль йде на дно: Курс російської валюти впритул наблизився до позначки 100 рублів за доллар (оновлено)

рубль

Курс долара та євро на Московській біржі продовжує падати, оновлюючи мінімуми з березня 2022 року.

Вдень у п'ятницю курс американської валюти піднімався вище 98 рублів, європейської – вище 108 рублів. Ближче до закриття торгів рубль впав нижче психологічної позначки 99 рублів за доллар вперше з 25 березня 2022 року, пише місцеве видання "Коммерсант".

Станом на 16:27 американська валюта торгувалася на рівні 99,0453 рубля за долар.

Своєю чергою євро в ході торгів взяв позначку 109 руб. Станом на європейська валюта торгувалася лише на рівні 109,008 руб.

Загалом із початку серпня долар та євро подорожчали щодо рубля ще на 7%, а з початку року – на 38% та 42% відповідно.

При цьому до долара рубль вперше за 9 років падає сьомий місяць поспіль, незважаючи на те, що нафта коштує рекордно дорого з початку року, а нафтові доходи російської економіки в липні встановили максимум за 10 місяців, пише видання.

"Крах рубля вже запустив розкручування інфляційної спіралі, і зупинити її можна, тільки повернувши долар нижче 90", – прокоментував економіст Євген Суворов. А для цього Центробанк РФ може бути змушений "смикнути стоп-кран", різко підвищивши ключову ставку.

Читайте також: Ціни на нафту і падіння рубля не врятують Путіна: Дефіцит бюджету Росії знову зростає

За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

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рубль (330) курс рубля (135)


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Топ коментарі
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11.08.2023 13:36
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11.08.2023 13:34
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11.08.2023 14:36
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11.08.2023 13:34 Відповісти
Жопа вже 98.43 коштує.
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11.08.2023 14:33 Відповісти
Вже 99.09 намацали. )
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11.08.2023 16:55 Відповісти
Сьогодняшні торги закрилися на 99.43 ****** за 1 "грязную зєльоную бумажку". )
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11.08.2023 20:09 Відповісти
160 , думаю буде...
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11.08.2023 17:02 Відповісти
Я дожив до цього - афганський афгані дорожчий за срубль.
Зараз біржа показує 99.43 сруб за 1 бакс.
Або на 0,002 цента дешевше за афгані.
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11.08.2023 19:14 Відповісти
У талібів, мабуть, свято! )))

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11.08.2023 20:12 Відповісти
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11.08.2023 14:36 Відповісти
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11.08.2023 13:36 Відповісти
И тут вылезает официалное лицо из Госдепартамента и с обварожительной улыбкой объявляет вагнер-не террористическая организация, россия - не спонсор терроризма.
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11.08.2023 17:15 Відповісти
а тебе не ***** как ЗСУ петухов пригожинских мочит - с признанием или без признания?
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11.08.2023 17:37 Відповісти
Эй, Центробанк, депутаты, сделайте что-нибудь?! Найдите, хотя бы, виноватых?!
Плачі Салавьйова https://t.me/SerpomPo/21816
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11.08.2023 13:37 Відповісти
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11.08.2023 13:50 Відповісти
Бунд - це «Загальний єврейський робітничий союз у Литві, Польщі і Росії»
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11.08.2023 14:14 Відповісти
Яка Сумна новина
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11.08.2023 13:39 Відповісти
я не бачу нічого трагічного, якщо нафта росте в ціні, а рашка її продає великими об'ємами, а це дійсно так, то вона отримує дорогу валюту, й якщо не піднімати з/п всяким мобікам-чмобікам, вчителям-нацгвардійцям, то жити можна...
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11.08.2023 13:48 Відповісти
яку валюту ? долар і євро вона не отримує !!! а рупія то звичайно так , гарна валюта
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11.08.2023 13:57 Відповісти
а чому ви думаєте, що рашка отримує тільки рупію, вона крутить схеми, щось з чимось змішує й отримує й інші валюти...
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11.08.2023 14:26 Відповісти
те що вони мутять це беззаперечно , але не все там так чудово , єдине шо їх виручає то юань , але ж і юань може штормити .
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11.08.2023 14:30 Відповісти
На самом деле Россия тянет на дно Индию с Китаем. Это ка как бы так работает.
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11.08.2023 18:42 Відповісти
в рашку доллары в полном обьеме не заходят а остаются на счетах за пределами + еще отток валюты, вывод активов и дивидентов - продают нефти много а выручка не растет..
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11.08.2023 17:41 Відповісти
если бы было не выгодно - не продавали б. так что не надо тут сказки рассказывать. кацапстан - большая страна с кучей ресурсов с \военными\ преступниками у власти и тупым населением. на какие-то экономические приколы особенно с текущими "санкциями" (даже без эмбарго, и даже с членством в оон, магате и подобное) рассчитывать не надо. можно рассчитывать исключительно на взрывы заводов\флота\нефте-газопроводов\руководства\плотин и т.п.
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12.08.2023 14:24 Відповісти
а где я написал что не выгодно? если ты банкрот ты будешь продавть свое имущество по любой цене (даже дешевле на половину) потому что жрать надо - и это тоже будет "выгодно"
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12.08.2023 15:25 Відповісти
В кінці-кінців отримає на 50% менше, тому і рубль падає
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11.08.2023 13:58 Відповісти
Пані мабуть велика економістка? Тому бакс і росте, що недоотримує валюту...
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11.08.2023 17:16 Відповісти
ні не велика, ближче до маленької, але коли в Японії була дефляція, це було для них не дуже гарно...
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11.08.2023 17:34 Відповісти
Имхо, это первый курс любого вуза. Там объясняют этот механизм.
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11.08.2023 19:48 Відповісти
забыли как они кричали, шо расчет за газ будут брать исключительно в фублях!?..и да... на первом месте по экспорту у рахи не нефть. а как ни странно... зерно....
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12.08.2023 08:27 Відповісти
Головне, що йде стабільно і закріпився, а графік падіння просто вражає. Ефект від справжніх санкцій не заставив себе чекати.
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11.08.2023 13:50 Відповісти
Це добре. Але краще не надіятись на слабкість ворога, а просто добити його.

Думаю санкції у вигляді ударів дронами та ракетами з цим впораються.
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11.08.2023 13:51 Відповісти
Эта новость чтоб компенсировать наше подорожание бензина? Лично мне пофигу на рубль, а вот на бензин еще как не пофик.
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11.08.2023 13:53 Відповісти
Всі русскіє так говорять.
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11.08.2023 14:07 Відповісти
кацап если тебе покуй на рубель то что ты делаешь на этой ветке? спалился ботяра
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11.08.2023 17:43 Відповісти
Ваша жизнь каким-то образом зависит от рубля, а бот, почему-то, я.... А с точки зрения экономики было бы лучше чтоб они его укрепляли или, как минимум, держали стабильным... При уменьшении поступлений валюты это бы убивало экономику.
Но мне это фиолетово, тк моя жизнь зависит от того что просиходит в моей стране... А в моей стране жеткая зарегулированность. Моя страна единственная страна в мире облагает НДС экспортеров услуг...
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11.08.2023 19:54 Відповісти
какая моя жизнь зависти от рубля? что ты несешь ботяра? я комментирую новость на сайте - а тебе кацап не нравится что обсуждают твою опущенную валюту
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12.08.2023 01:37 Відповісти
Такими темпами рашка экономически веками будет разваливаться, что она собственно всегда и делала. Медленно деградировала, но ***** не сдыхала падаль
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11.08.2023 13:55 Відповісти
Ну чому ж...В минулому столітті вона два рази розвалювалась,але два рази і відроджувалась...щоправда в меншій іпостасі.Перший раз як СРСР (без Фінляндіі),другий раз як РФ (без п"ятнадцяти республік).Втретє вже буде розвал остаточний,лишиться невеличка Московія з територією часів Юрія Довгорукого і з дуже підмоченою репутацією.Вже ніхто поблажливим не буде,рашку добиватимуть до кінця.Так зв.руський етнос,що утворився з трьох основних етносів - словян Київської Руси,народів фіно-угорської групи (удмуртів,марійців тощо) і татаро-монголів залишиться з "вєлічієм" і голою сракою...
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11.08.2023 17:12 Відповісти
ничего она не возрождалась - после руснявой империи было неудачная пародия ..
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11.08.2023 17:46 Відповісти
Нажаль розваляна рашка невигідна як заходу так і сходу.
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11.08.2023 17:47 Відповісти
а почему ресурсная экономика должна схлопываться быстро если ее убогие жители бомжи и тупые рабы готовы есть говно и лепить из него дже петухов
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11.08.2023 17:44 Відповісти
1 рубль = 1 цент
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11.08.2023 14:11 Відповісти
уа-ха-ха-ха-ха! уа-ха-ха-ха-ха ! "пацаны шли к успеху"
бункерный плешивый путлер поднял рашку с колен и епнул об землю
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11.08.2023 17:48 Відповісти
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12.08.2023 11:42 Відповісти
психологічний рівень - 100 дерев,яних за $, ось-ось буде подоланий... а дальші... відкрите поле для не контрольованого руху..
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11.08.2023 14:16 Відповісти
не не будет такого там будет коррекция туда сюда -а такое будет если половина рашки решит свалить прихватив с собой всю валбту
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11.08.2023 17:49 Відповісти
Вперше за багато років, можливо, навіть з часів існування гривні, піймав себе на думці, що кацапська валюта падає, а страху, що за нею слідом і гривня - немає.
Таки українська економіка і банківська сфера від'єдналася від кацапської. Ні разу такого не було, щоб гривня не залежала від курсу рубля, і ось воно сталося.
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11.08.2023 15:07 Відповісти
Гривня не падає слідом за рюпом,а паливо чомусь зовсім не *обуздане*.
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11.08.2023 15:51 Відповісти
про дешеве паливо можна забути. Раніше його імпортували з запорєбріка, ще й доволі часто за сірими-мутними схемами, тому було можливим утримувати низьку ціну. Зараз же паливо європейське, а власні нпз знищені.

Тому прийдеться змиритись з рівнем цін як узахідних сусідів....
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11.08.2023 17:17 Відповісти
так не покупай паливо и цены впадут ..
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11.08.2023 17:51 Відповісти
Це тому, що гривню утримують Америка з Европою. Інакше нам настав би гаплик вже давно.
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11.08.2023 16:58 Відповісти
Хоп хей ,ла-ла-лей долар важить сто ржублей
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11.08.2023 15:12 Відповісти
Доки ця терористична недодержава продає нафту та іншу сировину вона здатна вести війну і утримувати своє тупе бидлонаселеніє в спокої.
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11.08.2023 15:18 Відповісти
рашка сама не продает - это у нее покупают по большим скидкам пока саудиты не влкючат свои нефтяные качалки на полную нефть сильно не подешевеет
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11.08.2023 17:53 Відповісти
А зачем саудитам "включать качалки на полную"? Я думаю, незачем, им и так очень хорошо
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11.08.2023 23:20 Відповісти
просто тут многие пишут мол "саудиты должны" то , должны это -я и ответил что пока их не заинтересует падение цен цены не упадут ..
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12.08.2023 01:31 Відповісти
У Рубля нет курса. Есть только путь ...
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11.08.2023 15:50 Відповісти
пачєму нєт курса-у нєго єсть курс курсам рабсєйскава *******...
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11.08.2023 16:59 Відповісти
👍
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12.08.2023 11:44 Відповісти
Вони орієнтуються на юань, а не на долар.
Не бачу проблем для кацапів. Ще ж більше за нафту дерев'яних отримають.
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11.08.2023 16:55 Відповісти
А потім юані на долари все одно міняти.
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11.08.2023 17:05 Відповісти
а га и цены сразу больше станут "нет проблем" - онолитег ты "великий"))
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11.08.2023 17:54 Відповісти
После того как Байден лично рвал рубль в клочья его со 120 уронили до 50. Кстати почему с гривной никогда такого не происходит.
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11.08.2023 16:57 Відповісти
потому что ты бот тупой...
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11.08.2023 17:55 Відповісти
потому что Байден поддерживает его изо всех сил.
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11.08.2023 17:59 Відповісти
русскіє шутят...
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11.08.2023 17:00 Відповісти
Нас нєвозможно сбіть с путі, нам похєру куда ідті.
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11.08.2023 17:24 Відповісти
Доллар скоро сто один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Здохніть краще, ВСІ, мокшане.
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11.08.2023 17:05 Відповісти
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11.08.2023 17:06 Відповісти
Це вже добре якщо так протримається довше то не тільки інфляція але і дефолт можливий
Хоча що дефолт для Росії?
Перестануть платити зарплати і пенсії але нічого не зміниться на мітинги кацапи не вийдуть за висновком як вони говорять
Добрий цар погані бояри
Тому бидлотний народ згодний бути і в інфляції і в дефолті але грабувати і вбивати бо нічого кращого не вміють
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11.08.2023 17:06 Відповісти
не будет у них дефолта точнее он уже фактически есть - просто они вне юрисдикции- у кацапов ТРИЛЛИОН рублей не выплаченных кредитов - вот это и есть дефолт
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11.08.2023 17:57 Відповісти
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11.08.2023 17:09 Відповісти
Кацапи вже виють,а я впевнена,що інфляція їх якраз і виведе на вулицю....Але вона повинна бути десь під 1000%
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11.08.2023 17:16 Відповісти
зніміть рожеві окуляри, ніхто нікуди не вийде. От наприклад Венесуела - на за навіть один рулон туалетного паперу не купиш, інфляція - десятки тисяч процентів, країна в повній дупі. І що? як Мадуро поживає?

кацапи- це ще більші раби, а їхній бункерний гоблін - набагато жорстокіший. Тому максимум що вони будуть робити - це втікати якщо багатший, або підкорюватись якщо бідний. От і все
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11.08.2023 17:22 Відповісти
Думаю,що москва і пітер не захочуть злиднів.І справа не в самих кацапах,а втих,хто має на них вплив.Знаю,що багато грошових мішків -кацапів зарили б пуйла в тайзі.Тепер вони можуть скористатись і підняти мокшанців на бунт
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11.08.2023 17:32 Відповісти
москва і пітер в злиднях не будуть, для них грошей завжди вистачить.
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12.08.2023 04:21 Відповісти
Для чого каСапам РУБль ? Беріть китайську валюту і живіть "щасливо". Але краще використовувати туалетний папір. Написав цифру і в магазин.
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11.08.2023 17:17 Відповісти
Сру-с-ру-бльом...на обкладинці зображений русскій рубль.
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11.08.2023 18:41 Відповісти
Там уся Засрашка ДНО.
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11.08.2023 17:21 Відповісти
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11.08.2023 17:38 Відповісти
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11.08.2023 17:41 Відповісти
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11.08.2023 19:04 Відповісти
15 лет назад за 1 гривню давали 4 российских рубля, а сейчас 2,5 рубля. Во время войны падал и курс гривны и курс рубля, но за счет воровства в Украине курс гривны падал быстрее.
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11.08.2023 19:19 Відповісти
А де більше варуют - в Україні, чи расіі?
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11.08.2023 19:47 Відповісти
до чого це висер?
а 15 років назад в Україні була повномасштабна війна проти "втАрой арміі мірА"??
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11.08.2023 20:05 Відповісти
Я видимо очень жадный человек. Потому что когда в рашке происходит какая-то беда, мне всегда хочется побольше таких новостей, и чтобы у этих ********** все было как можно херовее. Они должны землю жрать там. Или друг друга.
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11.08.2023 19:22 Відповісти
за кожну вбиту українську дитину цей туалетний папір під назвою сру-бль має падати на цілий сру-бль по відношенню до бакса!
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11.08.2023 20:04 Відповісти
Їх рубель на пряму зав*язаний на ціну нафти. А нафта кацапстана, вже торгується на $10 дорожче чим дозволено квотами. І тенденція до зростання. Так, що рано плескати в долоні.
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11.08.2023 20:15 Відповісти
***** вызвал председателя центробанка и спрашивает ,,какой там курс рубля до загнивающего империалистического доллара сша,, за 1 доллар просят 1 кг рублей услышал ***** в ответ
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12.08.2023 07:50 Відповісти
не розумію що це значить "впав нижче психологічної відмітки", а хто її встановив, чи чим передбачено? ну то таке, от коли за один долар будуть платити кілограмами тих фантиків, що кацапи називають срублями, оце і буде психологічна відмітка
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12.08.2023 21:31 Відповісти
Чтобы рубль вообще улетел в пропасть, в рашке должна пасть экономика. А у них ВПК работает, ресурсодобывающая отрасль работает.. шваброжопию нужно закидывать ракетами, как они нас. Чтобы там всё было разбито, ничего не работало. Тогда экономика будет рушиться непрерывно.
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14.08.2023 08:17 Відповісти

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