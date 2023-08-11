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Новини
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Заклади культури та ОСББ: Кабмін розширив програму обміну ламп розжарювання на енергоощадні

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Кабінет Міністрів поширив програму безкоштовної заміни ламп розжарювання на енергоощадні на заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ та інші установи.

Про це рем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета – замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему протягом опалювального сезону й протягом року загалом.

Він нагадав, що в рамках цієї програми наразі 3,9 млн користувачів уже отримали 19,5 млн енергоефективних ламп.

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Як повідомлялося, з 9 червня програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні запрацювала для закладів освіти та медицини.

Для українців з 1 травня програма обміну старих ламп на енергоощадні доступна тільки в центральних відділеннях "Укрпошти" у 23 населених пунктах країни. Від початку старту програми 4 млн українців обміняли 20 млн лампочок.

Програма, фінансована ЄС, реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ "Укрпошта".

Автор: 

Кабмін (7742) енергоефективність (392) лампи (9)


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Мета відмити через евро-контори мільярд, закрити місцевих виробників, та забезпечити ринок збуту швидкозгораючих LED ламп на багато років.. Бо вольфрамові дуже довго працюють.
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11.08.2023 15:36 Відповісти
А до нас цей обмін не дійшов,закрили відділення пошти.
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11.08.2023 16:14 Відповісти

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