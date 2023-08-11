Словаччина видала Україні підозрюваного у справі про корупцію при закупівлі ПЛР-тестів для "Укрзалізниці". ФОТО

Словаччина 11 серпня екстрадувала до України одного із підозрюваних у причетності до корупційної схеми із закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 для "Укрзалізниці".

Як повідомляє пресслужба НАБУ, з часу викриття схеми у червні 2022 року підозрюваний бізнесмен перебував у міжнародному розшуку.

"Завдяки співпраці з компетентними органами Словацької Республіки, улітку 2023 року його затримали, а екстрадиційний запит України задовільнили", – зазначається у повідомленні

Після передачі затриманого українській стороні йому буде обрано запобіжний захід.

Як повідомлялося, 10 червня 2022 року детективи НАБУ повідомили шістьом особам про підозру у замаху на заволодіння 4,94 млн грн при закупівлі для потреб працівників залізниці послуг з ПЛР-тестування на COVID-19. Наприкінці жовтня минулого року коло підозрюваних збільшилося до восьми осіб.

За даними слідства, у вересні-грудні 2020 року "Укрзалізниця" організувала публічні закупівлі 11 тис. ПЛР-тестів на COVID-19. Посадовці держкомпанії допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах та узгодили ціни, що на той момент у півтора рази перевищували середньоринкові — 1280 грн замість 837 грн за один тест.

Однак, структурні підрозділи АТ "Укрзалізниця" відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем у зв’язку із явною невідповідністю запропонованої ціни ринковим пропозиціям і у такий спосіб запобігли розкраданню 4,94 млн грн.