Відсьогодні обмежено рух: На Північному мосту в Києві триватиме ремонт до 2 вересня
У Києві на Північному мосту з 24 серпня до 2 вересня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи.
"Із 24 серпня до 2 вересня на Північному мосту через річку Дніпро частково обмежать рух транспорту. Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхопроводів Києва "Київавтошляхміст" проводить аварійний ремонт плити мостового полотна", сказано в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Обмеження руху транспорту відбувається в напрямку з правого на лівий берег смугою для руху громадського транспорту.
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Laur Balaur #552183
показати весь коментар24.08.2023 21:35 Відповісти Мені подобається 1
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