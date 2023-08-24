Відсьогодні обмежено рух: На Північному мосту в Києві триватиме ремонт до 2 вересня

У Києві на Північному мосту з 24 серпня до 2 вересня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи.

"Із 24 серпня до 2 вересня на Північному мосту через річку Дніпро частково обмежать рух транспорту. Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхопроводів Києва "Київавтошляхміст" проводить аварійний ремонт плити мостового полотна", сказано в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Обмеження руху транспорту відбувається в напрямку з правого на лівий берег смугою для руху громадського транспорту.