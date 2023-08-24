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Відсьогодні обмежено рух: На Північному мосту в Києві триватиме ремонт до 2 вересня

киев,мост,северный

У Києві на Північному мосту з 24 серпня до 2 вересня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи.

"Із 24 серпня до 2 вересня на Північному мосту через річку Дніпро частково обмежать рух транспорту. Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхопроводів Києва "Київавтошляхміст" проводить аварійний ремонт плити мостового полотна", сказано в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Обмеження руху транспорту відбувається в напрямку з правого на лівий берег смугою для руху громадського транспорту.

Автор: 

Київ (4677) міст (385) ремонт (1471)


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каждый год мафия кличка делает одно и то же.
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24.08.2023 21:35 Відповісти

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