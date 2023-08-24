"Шляхи солідарності" дозволили перевезти понад 40 мільйонів тонн українського зерна, – речник ЄС

"Шляхи солідарності" Європейського Союзу дозволили перевезти понад 40 млн метричних тонн української сільськогосподарської продукції, і ця цифра зростає.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в інтерв'ю Суспільному.

"Шляхи солідарності" були дуже успішними, вони дозволили перевезти понад 40 млн метричних тонн сільськогосподарської продукції, переважно зерна. І ця цифра зростає, тому що "шляхи солідарності" досі працюють. Дуже важливо бачити, що вони дозволили експортувати більше, ніж за допомогою Чорноморської зернової ініціативи", – сказав він.

Водночас Стано зазначив, що ця ініціатива за відсутності нормального судноплавства в Чорному морі є лише тимчасовим рішенням.

"Ми намагаємося робити все можливе, тому що це допомагає Україні і це допомагає людям в усьому світі, які залежать від імпорту української сільгосппродукції. Тому ми також думаємо про інші способи, як ми можемо підтримати Україну, як ми можемо збільшити обсяги постачань, як ми можемо знизити вартість, як ми можемо збільшити швидкість та ефективність", – сказав речник ЄС.

Раніше в Одеській ОВА повідомили, що за 11 місяців дії "зернової угоди" з портів Великої Одеси вийшло понад 1000 суден із 32,9 млн тонн агропродукції.

У травні 2022 року головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС допоможе Україні експортувати зернові, заблоковані Росією у морських портах України, шляхом відкриття "коридорів" для українського збіжжя.

19 липня 2023 року, після виходу РФ із "зернової угоди", президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС буде працювати над забезпеченням продовольчої безпеки "всіма наявними способами", такими як "коридори солідарності" на кордонах з Україною.