Масові скорочення у світових гігантах: T-Mobile скоротить близько 5000 співробітників

Американський оператор послуг зв’язку T-Mobile US Inc. повідомив співробітникам про намір скоротити трохи менше 7% персоналу.

Як ідеться в повідомленні компанії на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, у третьому кварталі T-Mobile розраховує зафіксувати доподаткові витрати у розмірі близько $450 млн у зв'язку зі звільненнями, передає Інтерфакс-Україна.

Скорочення штату торкнеться близько 5 тис. осіб, переважно корпоративний персонал та працівників бек-офісу, зазначив глава компанії Майк Сіверт. Заходи не торкнуться фахівців із роботи з клієнтами та роздрібним продажам.

"Після цього я не передбачаю додаткових масштабних скорочень у компанії в найближчому майбутньому", – додав Сіверт.

Позиції, що скорочуються, в основному або дублюють інші, або пов'язані з мінливими системами і процесами, або не узгоджуються з поточними пріоритетами компанії. При цьому в деяких сферах діяльності впроваджуватимуться більш централізовані моделі, які дозволять підвищити ефективність і знизити витрати. T-Mobile також зменшить витрати на зовнішніх спеціалістів.

Оператор планує сповістити кожного зі звільнених співробітників до кінця вересня.

Як повідомлялося, станом на липень понад 216 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили робочі місця з початку 2023 року.